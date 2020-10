Kon: Srbija će već danas imati novi „neslavni rekord” u broju obolelih

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da se razmišlja o pooštravanju mera jer je jasno da se ne može sedeti „skrštenih ruku”, ako se broj zaraženih od korona virusa bude povećavao, dodajući da će već danas Srbija imati novi „neslavni rekord” u broju obolelih.

Očekuje se taj porast da traje još ove nedelje i sledeće. Ako uspemo da ga usporimo, onda će i treće nedelje da ide taj porast, ali onda bi to bilo usporeno i dobro bi bilo što je ovako paradoksalno. Posle toga, nadam se da ćemo uspeti da zaravnimo krivu, rekao je Kon za TV Pink.

Kon je rekao da će se zaravnjenja krive povećavati broj hospitalizovanih, da će se puniti bolnice.

Imamo pred sobom krajnje ozbiljan period. To važi za celu Srbiju, ali je trenutno najozbiljnija situacija u Beogradu, naglasio je Kon.

Prosečan period inkubacije od pet do sedam dana, a može da se produži i do 10. Oko 98 odsto je u tih 10 dana, vrlo mali procenat je u 14 dana. Sve češće se daje taj period od 10 dana kao najduži, napomenuo je on.

Kon je istakao da o aktivnosti virusa najbolje svedoči podatak iz Beograda gde je u jednom danu, 24. oktobra, bilo 280 pozitivnih pacijenata na virus korona i da je to 54 odsto od ukupnog broja testiranih ljudi.

Napominje da je bilo opština tokom julskog pika gde je čak 80 odsto od broja testiranih bilo pozitivno.

Imali smo julski talas i možda ćemo imati nešto bolju situaciju u odnosu na ostatak Evrope. Međutim, porast broja obolelih se očekuje i restrikcije će biti neophodne, predvideo je Kon.

Kon je naglasio da deca nisu izvor prenosa zaraze u porodicama, da su i dalje retki slučajevi teške forme kod dece, posebno u uzrastu do deset godina.

Povećava se broj škola u kojima ima zaražene dece, ukazao je on, ali da su to još uvek pojedinačni slučajevi, jer sistem koji je uspostavljen u školama dobro funkcioniše – obavezno nošenje maski, distanca, dezinfekcija ruku.

Virus se najviše prenosi u mestima za zabavu i tu treba najviše da utičemo. Menjaće se zakon jer je sankcija, izgleda, neophodna, predočio je Kon.

U kolektivu gde svi sede i gde se nose maske, održava distanca, mogućnost prenosa zaraze je samo teoretska, rekao je Kon.

Ako hoćemo da nas virus ne napada, stavljamo maske, ali svi, nema više pregovaranja oko toga, zaključio je Kon.

izvor: danas.rs