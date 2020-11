Kon: Premijerka tražila vreme da razmisli o skraćivanju radnog vremena klubova

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je danas za TV NovaS da je medicinski deo štaba predsednici Vlade Ani Brnabić u četvrtak predložio da se skrati radno vreme klubova i naglasio da je takva mera neophodna, ali da je premijerka tražila vreme da razmisli o tome, preneo je portal Nova.rs.

Medicinski deo Kriznog štaba je jedinstven u tome da je došao trenutak da mere moraju da se sprovode i da se pooštre, isključivo u radnom vremenu noćnih klubova, rekao je Kon.

On je dodao da je predsednica Vlade na kraju sastanka sa štabom rekla da ih je dobro čula i zatražila da joj daju vremena da razmisli.

Na pitanje šta misli o tome da ljudi van struke imaju završnu reč, Kon je odgovorio da je Krizni štab kolektivno telo koje se u skladu sa tim i ponaša.

“U ovoj situaciji postoji deo gde mi nismo stručni, a to je ekonomski deo i postoji balans koji mora da se uspostavi. Mislim da smo bili eksplicitni juče i da smo svoj stav pokazali i više od toga se od nas ne može očekivati”, zaključio je Kon.

Osvrnuo se i na najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o nabavci Fajzer-Biontek antikovid vakcine i organizaciji vakcinacije koja će uslediti, što je nazvao ogromnim poslom koji zahteva savršenu organizaciju.

“Najavljene doze vakcine će stizati u tranšama, i već je predsednik najavio ko su prioriteti i biće vezani za zdravstvene radnike, a zatim i vojska i milicija. Imamo relativno malo vremena, ali dovoljno da se napravi plan”, ocenio Kon.

Vakcina će biti preporučena, ne obavezna

Skupština Srbije usvojila je juče izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nakon čega je ono što u njemu piše, a to je da ministar zdravlja može narediti obaveznu vakcinaciju za celo stanovništvo, izazvalo velike kritike u javnosti.

“Potpuno je suprotno. Ranije je zakonom isključivo i samo bila obavezna vakcinacija u situacijama vanrednih okolnosti. To se propisivalo kao vanredna imunizacija. Dakle, do 2009. je vakcinacija bila obavezna, a od tad postoji mogućnost da bude preporučeno. To je sve bilo i ranije. Suština je da sada postoji Nacionalni komitet za imunizaciju. Oni treba da daju svoje mišljenje, zatim to ide na Republičku komisiju za zarazne bolesti i Institut Batut i predlaže se ministru i onda ministar ima pravo da naloži imunizaciju. Tu ništa novo nije, ta mogućnost je postojala i pre nekoliko godina. Daleko je verovatnije da će vakcinacija biti preporučena, a obavezna samo za one koji mogu svoje pacijente da dovedu u opasnost, za zdravstvene radnike koji rade na zbrinjavanju bolesnika, a koji mogu biti životno ugroženi od ove bolesti”, rekao je ovim povodom Kon.

Govoreći o tome šta je zapravo izmenjeno u zakonu, član Kriznog štaba kaže: “Taj zakon se odnosi na sve zarazne bolesti, a ono što je nedostajalo u dosadašnjim pravnim regulativama, uključujući i sam zakon, su bile neke situacije koje su se pojavile u toku ove pandemije”.

“Prvenstveno se to odnosi na samoizolaciju, koja nije bila definisana zakonom, sada je to kućni karantin praktično. Sa druge strane, bilo je nedostataka vezanih za sam prevoz i transport onih koji su zaraženi, što je takođe dopunjeno. Zatim ograničenje kretanja, što nije bilo u potpunosti definisano osim kroz karantin i izolaciju. Tu su i te lične mere zaštite, koje nisu posebno definisane kroz prethodni zakon, a to se definitivno izmenilo tokom ove epidemije. To rezultira i u oblasti sankcija. To je sve juče usvojeno i data je mogućnost da se ta kontrola i sprovodi jer dosada sve mere koje su bile donete nisu dovoljno kontrolisane, nismo imale mehanizme da podstaknemo tu kontrolu”, rekao je Kon i dodao da je najvažnije da se shvati da u ovoj situaciji moramo da zaustavimo virus i njegovu moć transmisije.

“To uopšte nije lako i to moramo zajedno da učinimo, tako što ćemo shvatiti da ne smemo biti u situaciji da lakše dobijemo virus, da izbegavamo mesta zaražavanja, koja jesu definisana ne samo kod nas nego i u svetu i to je osnova

izvor: n1info.com