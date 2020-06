Kon: Pojavljuju se nova žarišta, povećanje broja pacijenata na respiratorima pokazuje da virus nije oslabio

Epidemiolog Predrag Kon je izjavio da nije isključeno da se drugi talas koronavirusa vrati i to veoma intenzivno i ukazao na nova žarišta u Srbiji. Kon je istakao da su ljudi bili disciplinovani dok su bile restriktivne mere, a da je sada sve pitanja odnosa.

„Imate situaciju da je u jednom vrtiću to krenulo, počelo kod jedne osobe koja radi na održavanju higijene i ona je sa tri saradnice putovala i tako je došlo do zaraze. Srećom nije bilo dužeg kontakta sa decom i direktnog kontakta dužeg od 15 minuta sa vaspitačicama, ali su tri vaspitačice udaljene sa posla“, rekao je Kon.

On je za TV Prva naveo da postoji i problem zbog povratka 17.000 studenata u Beograd zbog ispita i potvrdio da se virus pojavio u studentskom domu na Karaburmi.

“Imate u Novom Pazaru žarište nakon Bajrama i u Tutinu. Pojavljuju se žarišta i mi to sve držimo pod nadzorom, ali sprovoditi taj nadzor nije jednostavno. Mi sad imamo 250 kontakata koji su pod nadzorom. Oni su slobodni ljudi, ali iz dana u dan se čujemo sa njima i pratimo njihovo stanje”, pojasnio je Kon.

Prema njegovim rečima, to što su mere ukinute, ne znači da ne postoji nikakva kontrola.

“Mi se satiremo od posla da nađemo kontakte, a vi imate situaciju da neko uopšte ne koristi zaštitna sredstva. Ona su za hronične bolesnike i starije obavezujuća. Ako se ovako nastavi može da se desi da na tome insistiram. Ako ste starija osoba i morate da idete u prodavnicu – nosite masku i nemojte da prilazite nekome na metar”, istakao je epidemiolog.

Dodao je da se niko ne može igrati sa tim i da se dozvoli da se virus vrati u nekom intenzivnijem talasu. Prema njegovim rečima, povećanje pacijenata na respiratorima pokazuju da virus nije oslabio.

“Njegov potencijal prenošenja je oslabio, ali to je vezano za sezonu. To je ono na šta mi i dalje računamo, mi ne možemo da dočekamo takvo povećanje kao što je bilo u petoj i šestoj sedmici”, rekao je on.

Istakao je da je situacija sa studentima, domovima za stare i praznike pokazala da je virus živ i prenosiv.

U Srbiji je u poslednja 24 sata testirano 4.308 osoba od kojih je kod 73 potvrđeno prisustvo koronavirusa. Ukupno je hospitalizovano 457 pacijenata, od kojih je 15 u teškom stanju odnosno na respiratoru. U danu za nama, prema podacima sajta covid19.rs preminula je još jedna osoba.

izvor: insajder.net