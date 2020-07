Kon: Nosićemo maske do proleća

U Beogradu je 85 odsto pozitivnih od onih koji se testiraju i to je snažan podatak, rekao je za portal Nova.rs epidemiolog Predrag Kon i naglasio da nošenje maski nije pitanje „hoću – neću, već je pitanje obaveze koja će trajati jako dugo – sve do proleća sledeće godine“.

Virus nam je jasno rekao: nema sezone kod mene, kod mene je situacija da idem i preko leta i preko zime, u bilo koje godišnje doba, poručio je Kon.

Ovo će biti talasasto, ponovo ćemo imati pad, čim dođe do opuštanja biće rast i biće tako sve do dolaska vakcine, uvern je Kon. A, ako ne dođe do vakcine, ukazao je on, moraćemo svi, kad kažem svi – više od pola da se zarazimo. Moramo da radimo postepeno i sa sprovođenjem mera sprečavamo virus što je moguće više, ocenio je Kon, tvrdeći da nikada nije bila ovakva aktivnost virusa kakva je danas u Beogradu.

Na pitanje šta posle dve nedelje, na koliko su uvedene mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom, Kon odgovara da posle dve nedelje ostaju maske „i ostaće do daljeg“. Sve ostalo je znak pitanja. Ako se naučimo da idemo u noćne klubove sa maskama. Ako mi neko garantuje da će tako da bude… Svi neprekidno pričaju da nešto ne može. Da ne može da se napravi utakmica tako da dođe 5.000 sa razmakom, pa onda neće biti utakmice, predvideo je on.

Ja branim stanovništvo Srbije od virusa. Da li sam u toj situaciji sa vlašću, ili ne, ja jednostavno imam jasne pokazatelje da sam vrlo često u sukobu, poručio je Kon. Taj sukob nije ne znam kakav, to je verbalna razmena mišljenja. Kada prelazi u bes ili nešto neprihvatljivo, ja kažem – dobro, ja razumem. Taj sav bes koji postoji treba preusmeriti prema virusu i stavljati maske. Ako stavimo maske i nosimo ih stalno, taj virus nema gde, zaključio je on.

