Kon: Ne mogu ja izvan čitavog sistema, nisam za uvođenje vanrednog stanja

U Beogradu je došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih i počelo je ubrzano punjenje bolnica, rekao je epidemiolog Predrag Kon. On je komentarisao odluku da se protivepidemijske mere ne pooštravaju, iako se situacija pogoršava.

“Ne mogu ja izvan čitavog sistema, ja mogu neka svoja razmišljanja da prenesem, da li je to korisno ili ne, ja nisam baš sasvim siguran. Veliki otpor je prema bila kakvim merama i restrikcijama, ograničenjima kretanja, ja to čak mogu da razumem, ali ne mogu da razumem otpor prema barijeri virusu, to jednostavno ne razumem”, rekao je on za Tanjug.

“Da li neko misli da je rešenje tako da se svi izložimo virusu, mislim da duboko greši. To nosi ogroman rizik od tragičnih ishoda i nije neophodno”, kazao je Kon u sredu.

“Nisam za uvođenje vanrednog stanja, treba nositi maske i na otvorenom”

Kon je danas izjavio da ne smatra da treba uvoditi vanredno stanje zbog povećanja broja zaraženih korona virusom, već da je “prvo i osnovno” poštovati propisane mere, naročito za nošenje maski, kao i da se on zalaže da se maske nose i na otvorenom, posebno u pešačkim zonama.

Kon je za televiziju Prva izjavio da je epidemija u Beogradu “uzela takav zamah da se ne može lako zaustaviti”, ali da nije dolazilo do širenja zaraze tamo gde se poštovalo sprovodjenje mera. On je rekao da nismo uspeli da u potpunosti potisnemo epidemiju, od njene pojave u martu, i da smo “imali tinjanje”, koje se zbog nepoštovanja mera razbuktalo.

“Iz dana u dan sve je veći broj zaraženih, naročito u Beogradu, to mora da brine”, rekao je Kon.

On je dodao da se u bolnicama u svakog dana prima sve više kovid pacijenata i da za sada nije došlo do “zaravnjenja krive”, odnosno da broj novih pacijenata bude na istom nivou kao prethodnog dana.

Kon, koji je i član Republičkog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa, je rekao da nije primećeno da se zaraza korona virusa širila u pozorištima i bioskopima, ali da su potencijalna žarišta zaraze bilo kakvi estradni dogadjaji i skupovi na kojima se mere ne poštuju.

“Tamo gde se ponašamo kako treba nema zaražavanja, tamo gde se ne poštuju mere ima zaražavanja. Onaj ko sa 200 ljudi pravi neke događaje, i to radi svakog vikenda do sitnih sati, on krši zakon i to što bi rekli, na sav glas”, rekao je Kon.

Dodao je da organizatori takvih događaja moraju da znaju da ako se neko zarazi i loše završi “da je to krivično delo, i to ne malo”.

Prema njegovim rečima, do sada nisu mogli da se sankcionišu oni koji mere protiv epidemije ne poštuju jer “pravni okvir nije omogućavao da se ta kontrola prati sa sankcijama”.

“To nije medicinska tema. Do sad je urađeno sve što je moguće u pravnom okviru koji sada postoji”, kazao je Kon i dodao da je “prvo i osnovno da se sprovode dosadašnje mere”.

izvor: n1info.com