Kon: Činjenica je da je bilo grešaka u bazi podataka o epidemiji

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji korona virusa u Srbiji.

Navodeći da je to veliki problem, ne samo organizacione prirode, Kon je rekao da će biti izvršena revizija tih podataka što će po njegovim rečima, omogućiti da na dalje imamo „mnogo bolji“ sistem praćenja.

„Nije da nemamo testova nego malo-malo pa imamo zagušenje. Rezultati koji se objavljuju su rezultati koji pristižu tog dana. Značajno je da je premijerka juče izašla u javnost sa činjenicama vezanim za tu aplikaciju i mislim da će doći do usavršavanja i te baze podataka“, kazao je Kon za televiziju Pink.

Komentarišući trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji, Kon je rekao da je ona u Beogradu „najrizičnija“, odnosno da je popunjenost bolničkih kapaciteta u glavnom gradu „nešto što sve drži jako napetim“.

„Beograd je zbog frekvencije kontakata eksplozivno mesto za ovaj virus ali ipak vidimo da postoji reakcija stanovništva u javnom prevozu i u zatvorenom prostoru. Ostaju okupljanja, posebno mladih što teško može ikako da se spreči“, rekao je epidemiolog.

Dodao je da nošenje maske u zatvorenom prostoru postaje „maltene“ čitava strategija borbe protiv širenja korona virusa.

„To bi na duže staze moglo da da rezulatte, bez negativnog uticaja na ekonomiju“, rekao je Kon.

Epidemiološka situacija nepovoljna, maske štite samo ako ih svi nosimo

Kon je izjavio da je epidemiološka situacija nepovoljna na celoj teritoriji Srbije i da nema čvrstih podataka o tome da se stanje poboljšava.

„U ovom trenutku nemamo čvrstih podataka da li se stanje poboljšava iako je smanjen broj registrovanih pacijenata, bar ovo što su zvanični podaci. Mene stanje ne ohrabruje jer su bolnice pune i veći broj ljudi je na respiratoru, rekao je Kon za RTS.

Dodao je da su kovid ambulante i dalje pod velikim pritiskom i da može biti bolje ako svi budu poštovali mere, nosili maske i izbegavali kontakte.

„Maske štite samo ukoliko ih svi nosimo u zatvorenom prostoru. Ako neko nosi masku a neki ne, hrnične bolesnike i starije maska štiti samo 30 posto“, objasnio je Kon.

Pn je dodao da je trenutna strategija izolacija zaraženih i karantin kontakata, da će se o obaveznim maskama razgovarati, kao i da se od ukidanja vanrednog stanja strategija više oslanja na svest građana.

Kon je upozorio da je virus u Beogradu probio sve barijere i nalazi se u populaciji, ljudi koji ga nose nisu prepoznatljivi pa je i svaki javni bazen rizično mesto okupljanja.

„Ako prihvatite taj rizik morate držati distancu i uvek imati masku“, rekao je Kon.

U Beogradu se otvara još jedna kovid bolnica sa 125 ležajeva

U Beogradu treba da bude otvorena još jedna kovid bolnica, kapaciteta 125 ležajeva, izjavio je Kon i ocenio da, kada su mere u pitanju, postoji reakcija stanovništva u gradskom prevozu i zatvorenim prostorima, ali da ima okupljanja mladih, što teško može da se spreči i još je utisak o nerazumevanju situacije.

Beograd je eksplozivno mesto za taj virus, ali tu su i situacije u Vranju, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, a sada imamo je Leskovac, rekao je Kon za TV Pink.

Imate mesta gde nema zaraženih, a sada ćemo im tražiti da nose maske i to je teško komunicirati, ali to je preventiva, dodao je on.

