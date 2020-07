Kon: Beograd potencijalna epidemiološka bomba

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je Beograd „potencijalna epidemiološka bomba“ jer je, kako je naveo, samo 13. jula od nešto više od 900 sumnjivih slučajeva u glavnom gradu, čak 31 ili 32 odsto bilo pozitivnih.

Kon je rekao da poslednji podaci za celu Srbiju „možda pokazuju da se došlo do nekog zaravnjenja epidemiološke krive“, ali je i dodao da to u Beogradu nije slučaj.

„Imamo pogoršanje situacije u Beogradu pa se 13. jula javile 4.233 osobe sa simptomima vezanim za respiratorne infekcije, 2.863 su pregledane, nešto više od 900 je bilo sumnjivih, a pozitivan 31 ili 32 odsto. Jasno je onda zašto je Beograd žarište“, rekao je Kon za televiziju B92.

Prema njegovim rečima, virus je sada toliko prisutan da „za svakog kog vidimo možemo da pomislimo da je bio u kontaktu sa zaraženim“.

„Barijere preventivne medicine su probijene i virus je ušao u narod, posebno u Beogradu. Svako oko nas može biti potencijalno zaražen, nošenjem maski ćemo pomoći i sebi i zdravstvenim radnicima“, istakao je epidemiolog.

On navodi da će uvođenjem obaveznog nošenja maski sigurno biti smanjeno prenošenje virusa, ali kako je rekao, ostaje pitanje kojom brzinom će to biti postignuto.

„Nošenjem maski zamenjujemo zabranu kretanja. Stavljanje maske svima u zatvorenom prostoru seče mogućnost prenošenja, na otvorenom se preporučuje rekao bih: snažno, starijim od 65 godina i hroničnim bolesnicima, i obavezno pri čekanju u redu gde nema distance od 1,5 metara“, rekao je Kon.

Dodao je da je neophodno shvatiti da će borba s epidemijom biti dugotrajna.

„Kad se skinulo vanredno stanje, došlo je do shvatanja da je sve gotovo. To je jedna velika greška, i nekih od aktera iz same vlasti i iz opozicije. Nema nikog ko se baš proslavio sa shvatanjem tih mera, a to se onda prelilo na ponašanje građana“, ocenio je Kon.

Izvor: insajder.net