Koliko predizborna ulaganja utiču na birače u selima i šta to znači za konačan rezultat izbora?

Već mnogo puta opevana (ne)funkcionerska kampanja Srpske napredne stranke koja je sprovedena pred izbore u Zaječaru i brojna ulaganja i novac utrošen na repariranje, asfaltiranje i krpljenje gradskih i seoskih puteva i ulica u velikoj meri uticala je na to koji broj ispred izborne liste su građani zaokruživali. Najveći uticaj ovakvo vođenje kampanje imalo je upravo na birače u zaječarskim selima, što se ispostavilo kao presudno za krajnji ishod izbora i raspodelu skupštinskih mandata.

Srpska napredna stranka u samom gradu osvojila je 5753 glasa od ukupnih 10838 koliko je imala u krajnjem zbiru, što znači da skoro 50% njihovih birača živi u selima i direktno im donosi povoljan rezultat na izborima. Jedna ozbiljna partija, što SNS nesumnjivo jeste, to dobro zna i upravo iz tog razloga svoju izbornu kampanju i bazira u velikoj meri na toj ciljnoj grupi. Za primer ćemo se vratiti na sam početak asfaliranja seoskih ulica koje je započelo u Velikoj Jasikovi, gde je utrošeno 2 miliona dinara. Rezultat – od 297 birača koji su u tom selu izašli na izbore, vladajuća partija dobila je čak 210 glasova što je ogromnih 70%. Nakon Velike Jasikove, asfaltiranje je nastavljeno u Rgotini gde je uloženo 4,5 miliona dinara, što je bilo dovoljno za 270 glasova, od ukupno 538 važećih listića (50%). Asfalt vredan 2,7 miliona dinara “bačen” je i u Salašu, a obilazeći radove, Ničić je izjavio da je naišao na izuzetan prijem meštana ovog sela. Izuzetan je bio i rezultat, 60% glasova, odnosno 180 listića sa zaokruženim brojem 1. Obišao je potom i Zvezdan, gde je asfaltirano 700 metara ulica, i kako kaže bio iznenađen divnim poklonom jednog od meštana, ali sigurno da je bio još zadovoljniji sa 264 osvojena glasa u tom selu (najuspešnija opoziciona opcija dobila 132 glasa u ovom selu). Reparacija puteva vršena je i u Halovu, i to u vrednosti od 4 miliona dinara, što su meštani nagradili sa 71% glasova, od 316 birača koji su izašli na izbore, njih 226 se odlučilo da svoj glas da SNS-ovoj listi. Treba reći i da je samo u Grljanu izborna lista pod brojem 1 osvojila 638 glasova, a lista “ZAokret – Dosta je bilo! Hrabri ljudi!” koja je “za dlaku” prešla cenzus ukuono imala 778 glasova!

Navedeni su samo neki primeri koji jasno pokazuju uticaj asfaltne mase na to gde će skrenuti hemijska olovka meštana sela tokom izbornog dana. S druge strane, Ničić se u selima pojavljivao i obliazio radove, dok u gradu SNS-ovi aktivisti koji su išli “od vrata do vrata” nisu ni spominjali njegovo ime, a na štandovima u centru grada postavljena pitanja određenog broja građana – “Da li se iza naziva liste “Aleksandar Vučić, za budućnost Zaječara”, upravo krije Boško Ničić ostajala su bez odgovora. Pojavljivanje Ničića na nekom od štandova SNS-a verovatno im nije bilo “ni na kraj pameti” u procesu vođenja kampanje, dok svi ostali pripadnici vrha izbornih lista opozicionog bloka, pa i Socijalističke partije Srbije, nisu imali problem sa tim, a to valjda jasno govori da u samom gradu i dalje aktuelni gradonačelnik uopšte nije omiljen.

Upravo zbog svega navedenog, SNS je, kao što smo naveli, izbore pokušao da dobije istovarivanjem tona i tona asfalta u zaječarskim selima i delimično uspeo u tome. Izborna lista Srpske napredne stranke u seoskim naseljima osvojila je čak 5085 glasova. Drugoplasirana lista “Pobeda – Dr Nenad Ristović” u zaječarskim selima osvojila je 1817 glasova, a u samom gradu 5230. Sve ostale izborne liste, od ukupnog broja od 25 095 važećih biračkih listića zajedno su osvojile 7210 glasova, što je samo nešto više od 2000 glasova više od broja koji je SNS osvojio u selima! Uzevši sve navedeno u obzir, jasno je gde i kako su izbori odlučeni.

Rezultat nije onakav kakvom su se u SNS -u nadali, jer 43% glasova u ukupnom zbiru za ovu partiju ne predstavlja pobedu. Ni silne posete ministara koje su se ređale kao na traci nisu dale dovoljno dobar rezultat u samom gradu, ali slamka spasa pronađena je u selu. Ipak, u samom gradu ima mnogo više stanovnika nego u selima i da je izlaznost bila veća, ni ta slamka ne bi bila dovoljna za formiranje većine sa koalicionim partnerom u liku SPS-a, jer je činjenica da ova vlast u gradu gubi izbore.

Problem opozicije jeste u tome što nemaju milione koje bi mogli da iskrcaju u reparaciju ulica i ne mogu da se služe državnim resursima u političkoj kampanji, što bi trebalo da bude zabranjeno, ašto je vladajuća partija jasno radila i tako došla do ogromnog broja glasova u seoskim naseljima koji su bili tas na vagi koji im je omogućio da ona ipak prevagne na njihovu stranu. Ipak, i pored toga svest građana podignuta je na viši nivo i u nekom narednom periodu veliko je pitanje da li će “goli beton” biti dovoljan da se ostane u foteljama koje su se već odavno oblikovale po merama onih koji u njima sede. Jer, sve je više nezadovoljnih, a mora se to reći, i gladnih, litar zejtina i par hiljada dinara neće biti dovoljni da se preživi do narednih izbora. Ni “instant asfalt” možda neće potrajati toliko, a videćemo kakva će tada biti izborna volja naroda.