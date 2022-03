Koalicija „Moramo“ u Zaječaru: Da posle izbora očistimo Srbiju od đubreta

„Najveće zagađenje u našoj državi nisu deponije, otrovi leže u Skupštini, predsedništvu i ministarstvima. Na nama je da odlučimo da li želimo da nastavimo živimo ovako, ili ćemo posle 3. aprila da očistimo Srbiju“- poručili su pripadnici zeleno-leve koalicije „Moramo“ prilikom današnje posete Zaječaru.

Aleksandar Jovanović Ćuta istakao je da je najvažnije da što veći broj građana izađe na izbore.

„Svi problemi koje trenutno imamo rešavaju se na izborima. Ako nam je stalo, ne smemo više da kukamo, nego treba da izađe svako ko više ovo ne može da trpi. Siguran sam da ukoliko dovoljno ljudi izađe i Beograd se oslobodi Vučićeve vlasti, eto nama za 6 meseci novih izbora. Ne može da drži Srbiju, a da ne upravlja Beogradom. Takođe, šta god da se desi na izborima, parlament više neće biti isti, jer će biti mnogo nas iz opozicije unutra, a sve je to jedna priča koja vodi ka tome da ovaj „SNS Titanik“ konačno potone. Moramo konačno da zemlju dovedemo u red i da je očistimo od đubreta, kako nam se za 10 godina ponovo ne bi desio neki novi Aleksandar Vučić“, rekao je Jovanović.

Nebojša Zelenović, bivši gradonačelnik Šapca, objasnio je da glas za koaliciju „Moramo“ znači i glas za zdraviju životnu sredinu, za rudarenje na način uređen i propisan domaćim zakonima i svetskim standardima i glas protiv Rio Tinta.

„Mi smo koalicija koja je nastala udruživanjem preko 60 lokalnih pokreta i inicijativa iz cele Srbije. Nudimo ono što građani od nas i očekuju, a to je da se okupimo programski, oko našeg političkog dokumenta – Zeleni program za Srbiju. Što se konkretno Timočke Krajine tiče bili smo na deponiji, obišli Borsku reku i stanje Timoka. To su manje više slike koje viđamo po celoj Srbiji. Mi imamo rešenje, imamo plan kako da se smeće iznosi iz svake kuće, uređeno. U velikom dogovoru sa EU, grad koji sam 6 godina vodio ima uređenu deponiju i odnosi smeće i to radi na najjeftiniji mogući način. Takođe, imamo plan kako da svaka kuća u Srbiji bude izolovana, troši manje energije, plan kako da vredi više, a troši manje. Pored toga, imamo rešenje i za prečišćavanje otpadnih voda u svakom od gradova u Srbiji“, kaže Zelenović.

On je takođe dodao da je jedna od bitnijih stavki u programu koalicije „Moramo“ zaštita radnika.

„Moramo urediti sistem na najbolji mogući način, koji će omogućiti da se približimo nivou Evropske unije, da zaštitimo prava radnika i da se dođe do plate za jedan normalan život. Pozivam građane Zaječara i cele Timočke Krajine da glasaju za koaliciju „Moramo“ jer su to iskreni i istiniti ljudi koji se nekoliko godina unazad bore za zaštitu životne sredine i koji su se dogovorili da najzad zajedno izađu na ove izbore“, završio je Zelenović.

Dr Dejan Krstić iz Zaječara, čija je grupa građana pristupila koaliciji, rekao je da se pre svega ona bori za normalnost.

„Ono što je nas privuklo ovoj koaliciji jeste to što se bori za ekologiju, što su dolazili na naše proteste u Malom Izvoru, imaju sluha za lokal i bore se za „običnog čoveka“. To je ono za šta smo se i mi godinama borili, da možemo ovde normalno da živimo sa svojim porodicama. Nadamo se da će putem predstavnika ove koalicije u novom sazivu parlamenta moći da se čuje i naš glas, naši problemi, pre svega ekološki, koji ugrožavaju život. Mi smo na jučerašnjoj sednici gradske Skupštine pokušali da poništimo odluku o izgradnji kamenoloma, ali vlast ostaje pri tome. Ono što bih dodao je da naša grupa građana u koalciju donosi je borba za ekologiju kulture. Borba za pročišćenje kulture od nekulture, od nekulturnog ophođenja, kvazikulture. Mnogo se para danas troši na nekakvu navodnu kulturu, a iza toga ne stoji ništa, to ne ostaje za budućnosti i nije kvalitet. Dakle pročišćenje kulture, ali uređenje naših života, da ih dovedemo na nivo normalnosti“, rekao je Krstić.