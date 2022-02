KK BIN pobedom protiv “Puste reke” obezbedio plasman u viši rang

Košarkaši zaječarskog BIN-a slavili su u utakmici 13. kola Druge regionalne lige “Istok” protiv ekipe Puste reke iz Bojnika rezultatom 85:72. Ovom pobedom, Zaječarci su “cementirali” drugu poziciju koja vodi u viši rang takmičenja!

Već u prvoj četvrtini Zaječarci su gostima stavili do znanja ko je bolja ekipa, rešivši ovu desetominutnu deonicu u svoju korist sa visokih 29:17. Ni u drugom periodu nisu spuštali gas domaći, pa su do odlaska na odmor dodatno povećali svoju prednost koja je na kraju prvog dela igre iznosila +17 (47:30). Bez većih problema održavala je zaječarska ekipa stečenu prednost i u drugom poluvremenu i stigla do veoma značajnog trijumfa u borbi za plasman u viši rang.

Najbolji akter meča bio je kapiten domaćih, Uglješa Mitrović, koji je prosto “spržio mrežicu” Puste reke i zaustavio se na 35 poena, a istakao se i Marko Perović sa 26.

Ovim trijumfom Zaječarci su praktično i obezbedili promociju u viši rang i naredne sezone čekaju ih mnogo ozbiljniji protivnici.