Kišovit četvrtak u Zaječaru, temperatura do 8 stepeni

Oblačno i hladnije sa kišom, osim u Vojvodini gde se prestanak padavina očekuje još ujutru. Veća količina padavina, od 20 do 40 mm za 12 h, očekuje se pre podne na zapadu, a u drugom delu dana na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, a tokom večeri i noći i južne i jugoistočne Srbije prelazak kiše u sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 7 do 11 °C, samo će u Timičkoj Krajini ujutru biti hladnije oko 3 °C.

U Zaječaru kišovito. Veći deo padavina pre podne, posle podne će doći do prestanka padavina prema najavama meteorologa. Temperatura maksimalno do 8 stepeni. Vetar uglavnom slab, od 10 do 13 km/h.

I sutra oblačno, ali suvo.

Biometeorološka prognoza

Osobe sa srčanim i respiratornim obolјenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost.