Kišni ples “Belih labudova”, Morava “petardom” ispraćena sa Kraljevice

Fudbaleri Timoka 1919 odigrali su još jedan fantastičan meč. U 31. kolu Srpske lige “Istok” po pravom kijametu na Kraljevici, “stradala” je Morava iz Vladičinog Hana rezultatom 5:1. Timok je ovom pobedom otišao na +9 u odnosu na prvog pratioca na tabeli, pa je baraž za plasman u Prvu ligu Srbije najbliži od starta šampionata.

Već posle 3 minuta igre “belo-plavi” su načeli rivala nakon kiksa štopera gostiju, sam je pred golmana izašao Davidović i lako pogodio za 1:0. Nije se dugo čekalo na drugi pogodak domaćih, posle fenomenalne akcije na desnoj strani prizemnu loptu koristi Miloš Rošević i duplira prednost lidera na tabeli – 2:0. Samo 2 minuta kasnije, neshvatljiv kiks golmana domaćih, koji je bez ikakve potrebe driblao centarfora Morave, koji mu je iščačkao loptu iz nogu i pogodio za 2:1.

Na sreću, nije ova situacija poremetila zaječarsku ekipu, koja je nastavila da napada, a terenska inicijativa se isplatila već u 27 minutu. Odlično je odbranu razdvojio dodavanjem talentovani Ognjen Nikolić, loptu je dobio još jedan “bonus” igrač, Miloš Rošević, zalomio čuvara u 16 metara i iznudio jedanaesterac. Loptu je u ruke uzeo povratnik u “belo jato”, Miloš Cvetković i snažnim udarcem uz samu stativu vratio dva gola prednosti domaćinu.

Do kraja prvog dela, nastavio je Timok sa napadima, ali nije došao do četvrtog gola koji bi rešio sve dileme oko pobednika meča.

Na startu drugog poluvremena, odmah po polasku sa centra, velika šansa za Ristića koji u situaciji 1 na 1 sa golmanom šalje loptu tik pored leve stative. Nije to Ristića previše pogodilo, u 55. minutu napada gostujućeg beka driblingom po levoj strani, centrira i pogađa rezervistu Lapčevića u glavu, a ovaj trese mrežu za 4:1. Deset minuta kasnije, posle fenomenalne timske akcije “Belih labudova”, Ristić je izašao ponovo sam pred golmana, ali ovoga puta samo “bocnuo” loptu preko čuvara mreže gostiju za 5:1. Velika je šteta što nije bilo publike na tribinama, jer je igra kratkih pasova Timoka u ovoj situaciji bila zaista sjajna, a Ristićeva završnica samo je bila šlag na torti ove blistave akcije. Do kraja meča, bilo je prilika da domaći dođu i do šestog, pa i sedmog gola, ali nije bilo sreće, a i golman Morave se istakao sa 2 odlične intervencije. Imali su šansu fudbaleri iz Vladičinog Hana i za drugi pogodak u 75. minutu, ali lopta je završila malo pored leve stative.

Treba istaći da je na današnjem meču fantastičan bio Davidović koji je jednostavno leteo po terenu, bilo ga je na svakom delu igrališta i zaslužio je zvanje igrača utakmice.

Sjajnom partijom svoje ekipe bio je zadovoljan Miloš Rošević, možda i najbolji “bonus” igrač na sprskoligaškom istoku.

“Uz svo poštovanje protivnika, bili smo bolji u svim segmentima igre, imali smo bolju pas igru, bolju završnicu, što se na kraju odrazilo i na konačni rezultat, a primili smo jedan, posle greške našeg golmana. Idemo dalje u nove pobede i na leto po plasman u Prvu ligu”, rekao je Rošević.

Partijom svojih izabranika bio je presrećan i trener Vojkan Rajčić, koji je rekao da je još rano za priče o plasmanu u baraž za Prvu ligu.

“Dominirali smo u svakom, pogledu, momci su pokazali karakter, nastavili smo pobedničku seriju, produžili je na 6 uzastopnih pobeda. Čestitao bih svojim momcima na zalaganju i želji, bili smo malo oslabljeni neigranjem Dragićevića. Pokazali smo ono što nas krasi, igru do noge, igru kratkih pasova, a rezultat je došao shodno tome”, rekao je Rajčić.

Na pitanje novinara da li je Timok u najboljoj formi od starta prvenstva i to baš pred završne borbe, Rajčić je rekao da to ostavlja gledaocima da prosude.

“Ne mogu da kažem da smo u najboljoj formi, ali jesmo u dobrom ritmu. Nastavili smo putem kojim smo krenuli još u utakmici protiv Radana iz Lebana kada je pobednički niz i počeo, došli smo do nekog nivoa koji pokušavamo da održavamo, znamo šta nam je cilj i trudimo se da našu igru pretočimo u još lepši fudbal. Timok mora da ide na svakoj utakmici po pobedu i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo”, zaključio je Rajčić.

Nakon kompletiranog 31. kola, Timok ima 9 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Budućnost iz Popovca, koja je remizirala sa Sinđelićem na teškom gostovanju u Nišu i dodatno se udaljila od prvog mesta. Na “Belim labudovima” je da do kraja šampionata održe prednost koju su stekli i na taj način pored titule šampiona obezbede plasman u baraž za popunu Prve lige Srbije.

S obzirom na to kako Timok u poslednje vreme igra, baraž ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, pogotovo nakon pravog “kišnog plesa” koji su odigrali protiv Morave i ponovićemo, prava je šteta što nema navijača kojima je Timok u srcu, jer bi nakon ovakvih igara ono zaista bilo puno.

Naredni izazov izabranike Vojkana Rajčića očekuje na praznik rada, 1. maj, kada će gostovati Topličaninu u Prokuplju.