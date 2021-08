Kameni put u Zaječaru – građani nezadovoljni

Prema rečima jedne građanke Zaječara put ispod Poljoprivrednog instituta, koji izlazi na Lubničnu reku, urađen je krajnje neprofesionalno. Građani koji tu imaju imanja, ne mogu bez visokih vozila prenosti plodove, dok se meštani sa strahom od pada ili zmija tuda kreću.

Naime, na čelu grupe nezadovoljnih građana, danas je za naš portal govorila Mirijana, sedamdesetogodišnja penzionerka. Mirijana kaže da je izgradnja tog puta odavno obećana, a da je prethodnih meseci tuda posut krupniji kamen od onog na železničkoj pruzi.

,,Ne može da se siđe do dvorišta autom, isto tako i traktorom. Kamen je mnogo visok. To je vlast Zaječara naredila firmi ,,Strabag” da uradi. Mi smo bili i kod njih, skupili smo se i otišli na razgovor, hteli smo to da se popuni. Do gradonačelnika nismo stigli jer je u tom tenutku čekao premijerku”, izjavila je Mirijana.

U daljem toku razgovora ona se osvrnula na život koji se pre tu vodio. Meštani su uglavnom prolazili biciklama pa je tako i njoj, kao i svima, tada bilo mnogo lakše. Govorila je i o tome da komšijama stradaju gume na vozilima, a tabani bole zbog pohabane obuće, koja je posledica ovolikog kamenja.

,,Mi računamo da je to gradsko zemljište, porez plaćamo veći nego za poljoprivredno zemljište, a mi idemo pešice. Ne mogu ni biciklu da vozim kao ranije što sam vozila. Proletos, nakon ovih kiša je naređeno da se popune rupe. Vodi se da je put urađen, a u stvari je potpuno nefunkcionalan”, zaključila je Mirijana.

Mirijana apeluje da se njoj i ostalim stanovnicima omogući normalan put i olakša život.