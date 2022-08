Kako smanjiti troškove prilikom kupovine udžbenika

Kako se bliži nova školska godina, tako se roditelji hvataju za glavu zbog previsokih cena udžbenika i drugog neophodnog školskog pribora i opreme. Cene udžbeničkih kompleta su tolike da čak ni oni sa iznadprosečnim primanjima nisu ravnodušni, a mnogi roditelji moraju da dignu kredit ili da se zaduže na drugi način kako bi njihovo dete spremno dočekalo novu školsku godinu. Ukoliko imate deo školskog pribora i opreme koji vam je ostao od prošle godine, imaćete manje troškove, ali udžbenici su nešto što ćete u svakom slučaju morati da nabavite. Želeći da vam pomognemo da lakše prebrodite ovaj period ogromnih troškova, podelićemo sa vama nekoliko saveta kako biste smanjili toškove prilikom kupovine školskih knjiga za svoje đake.

Nabavka pre velikog povećanja cena

Prva stvar, koje ste verovatno i sami svesni, jeste da nas od septembra očekuju velika poskupljenja zbog trenutnog stanja u svetu. Očekuje se poskupljenje energenata koje će za sobom povući i poskupljenja namirnica, kozmetike, odeće, a rast cena neće zaobići ni prodaju udžbenika. Kako biste izbegli drastična poskupljenja, savetujemo vam da udžbenike nabavite što pre. Međutim, ne dozvolite da vas poskupljenje zaplaši do te mere da kupujete udžbenike za godinu unapred, jer može da se desi da škola promeni izdavače i nastavni program i da samo sebi napravite bespotreban trošak. U svakom slučaju, nemojte da čekate poslednji trenutak, nego iskoristite dok su cene još nepromenjene i nabavite ono što vam je potrebno.

Onlajn kupovina – besplatna dostava i pokloni

Prilikom kupovine udžbenika, savetujemo vam da ih poručite onlajn, putem jedne od internet knjižara. Pored toga što ćete olakšati sebi i uštedeti vreme, ali se i zaštititi od potencijalne zaraze virusom korona, moći ćete i da uštedite. Mnoge knjižare nude različite pogodnosti za svoje kupce, pa tako za porudžbine veće od određene sume novca nude besplatnu dostavu, što je odličan način da uštedite. Pored toga, u nekim knjižarama dele i prigodne poklone za svoje kupce, tako da se onlajn kupovina svakaka isplati. Primer jedne takve online knjižare svakako je Korisna knjiga.

Ako ste skeptični kod onlajn kupovine, obaveštavamo vas da uvek, pored plaćanja unapred karticom ili uplatnicom, postoji mogućnost plaćanja pouzećem, tačnije dajete novac tek kada vam paket donesu na kućnu adresu, tako da ne morate da se brinete. Tako na primer, ako udžbenike čija vrednost prelazi 3.000 dinara poručite sa sajta Korisne knjige i ako odaberete da vam paket isporuči služba Pošte Srbije nećete platiti troškove isporuke.

Online knjižara Korisna knjiga od 15. avgusta pokreće i akciju dodele poklona koja važi za svaku kupovinu poklona. Tako na primer svi kupci koji kupe udžbenike u vrednosti do 5.000 dinara dobijaju na poklon i raspored časova. Kupci koji kupe udžbenike do 10.000 dinara pored rasporeda časova će dobiti i nešto od školskog pribora, dok za sve kupovine udžbenika preko 10.000 dinara možete dobiti jednu knjigu-klasik i raspored časova. Ova akcija važi do 15. septembra ili do isteka zaliha.

Prodajte stare udžbenike

Ukoliko nemate mlađe dete koje naredne školske godine može da koristi udžbenike starijeg deteta, savetujemo vam da te iste udžbenike prodate i na taj način nadoknadite troškove kupovine novih udžbenika. Nemojte da čekate dve godine kako bi ih mlađe dete nasledilo jer vrlo lako može da se desi da izađu nova izdanja ili škola odluči da promeni izdavače za određene predmete. Naravno, za polovne udžbenike nećete moći da dobijete punu cenu, ali ćete svakako pokriti deo troškova nabavke novih udžbenika. Cene polovnih udžbenika zavise od očuvanosti, a možete da ih prodate oglašavajući se na društvenim mrežama ili da postavite oglas na neki od popularnih internet oglašivača. Tu možete da pogledate koliko se kreću cene sličnih udžbenika, kako ih ne biste precenili, ali ni prodali po ceni nižoj od realne vrednosti. Ono što verovatno nećete moći da prodate su radni listovi, koji su uglavnom popunjeni. Ukoliko imate radni list u kojem zadaci nisu već rešeni, za njega možete da dobijete i do 70 odsto od prvobitne cene.

Kupovina polovnih udžbenika

Mnogi roditelji ogromnu uštedu ostvaruju tako što svake godine kupuju polovne udžbenike. Nažalost, tako nešto nije uvek ostvarivo, s obzirom na to da se često menjaju izdanja, ali ukoliko uspete da pronađete bar dva polovna udžbenika koje možete da koristite, u prednosti ste. Budući da su polovni udžbenici tržište za sebe, pred početak svake školske godine u većim gradovima se organizuju berze polovnih udžbenika. U vreme održavanja berzi polovnih udžbenika, cela ulica bude popunjena tezgama, a negde se čak zakupljuju i velike hale gde preprodavci izlažu udžbenike i nastavna sredstva različitih izdavača. Ukoliko takav način kupovine polovnih udžbenika za vas nije prihvatljiv, postoje mnogi sajtovi na internetu koji nude „polovnjake“, a pronaći ćete ih i na internet oglasnicima, pa čak i u nekim Facebook grupama i stranicama koje su napravljene isključivo da bi služile kao posrednik u kupoprodaji polovnih udžbenika.

Razmena udžbenika

Ukoliko imate poznanike kojima su deca sličnog uzrasta kao vaša, onda svakako možete međusobno da razmenjujete udžbenike. Ukoliko ne možete sa njima, možete sa njihovim poznanicima ili rodbinom, oni sa vašim i tako dalje. Napravite svoju malu grupu za razmenu udžbenika i na kraju će svako dobiti deo onoga što mu je potrebno, bez uloženog dinara.