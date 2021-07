Kako sačuvati štitnu žlezdu na prirodan način

Umor, slabost mišića ili suvoća kože i kose često znaju najaviti da sa našim organizmom nešto nije u redu. Ukoliko živimo stresnim načinom života vrlo je moguće da će naša štitna žlezda to i osetiti i pobuniti se.

Mali broj ljudi kontroliše štitnu žledu, pa tako i saznaju za probem u odmakloj fazi. Važno je napomenuti da ako se na vreme sazna i pravilno leči, Vaša dnevna rutina će otpočinjati lekom ali sve ostalo će ostati nepromenjeno.

Ukoliko dodate na kilaži, to može biti posledica niskog nivo tiroidnih hormona, a bolest koja nastaje zove se hipotireoidizam. Kod ove bolesti, često se opaža kako usporen rad srca tako i umor, usporeno i depresivno raspoloženje.

Takođe, ako dođe do nekontrolisanog lučenja ovih hormona, dolazi do naglog mršavljenja. U ovom slučaju rad srca je ubrzan, a bolest se naziva hipertireoza. Povišeno lučenje štitnjače može dovesti i do prekomernog znojenja.

Ukoliko se sazna da je oboljenje akutno, svoju štitnu žlezdu možete oporaviti na prirodan način.

Za pravilan rad štitne žlezde potrebna je zdrava ishrana.

Kako biste Vašu stitnjaču oporavili, u ishranu unesite morske alge. Ovaj proizvod možete pronaći u bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane. Mnogi se žale na loš ukus algi ali njihov uticaj na štitnu žlezdu je veliki.

Kao dodatak ishrani obavezno dodajte đumbir i kurkumu. Takođe, ove dve lekovite biljke možete kobinovati odvojeno sa medom. Poznato je da kurkuma u simbiozi sa biberom utiče na suzbijanje svih upala u organizmu, pa tako i na upalu štitne žlezde.

Ukoliko niste ljubitelj jabuka, a imate ovaj problem, vreme je da počnete da jedete ovo biblijsko voće.

Crveni i crni luk su se pokazali kao odlično rešenje u lečenju ove žlezde. Možete naseckati crni luk, staviti u maramu, pribiti i zavezati uz vrat i tako otići na spavanje.

Unosite što manje glutena a što više heljdinih proizvoda i na kraju – mislite pozitivno!