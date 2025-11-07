KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU! EVO KAKO MOŽETE KUPITI VAŠE ULAZNICE! Ne propustite veče ispunjeno emocijama i najvećim hitovima Ace Lukasa, Miroslava Ilića i Mire Škorić! (FOTO)

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Koncert počinje u 20 časova, a organizatori najavljuju da će publika uživati u dobro poznatim pesmama koje se pevaju iz srca, uz osmeh, suze i nezaobilazno podizanje ruku u vis.

Ali to nije sve! Najavljeni su i specijalni gosti iznenađenja, koji će dodatno zagrejati atmosferu i učiniti da ovo veče postane jedno od najposećenijih muzičkih događaja godine u Severnoj Makedoniji.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.B.

