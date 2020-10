Kablovi poraženi na gostovanju Radanu

Fudbaleri Kablova doživeli su poraz rezultatom 2:1 na gostovanju Radanu iz Lebana u okviru 10. kola Srpske lige “Istok”.

Ekipa Kablova nije uspela da ostvari pozitivan rezultat na gostovanju u Lebanu. Nakon što u prvom delu igre nije bilo pogodaka, na samom startu drugog poluvremena zaječarska ekipa je povela golom Jovanovića. Prednost su održavali sve do 80. minuta kada domaći nažalost dolaze do izjednačenja, a samo nekoliko minuta kasnije i potpuno preokreću rezultat. Gotovo da su prva tri boda na gostovanjima bila u džepu, a onda u svega nekoliko minuta Radan je došao do celog “plena”.

Nikako da Zaječarci uhvate dobar ritam van svog stadiona u novoj sezoni i vrlo loši rezultati na gostovanjima nikako ne im ne “dozvoljavaju” proboj na tabeli.

Nakon ovog poraza, “Kablari” su pali na 17. mesto na tabeli i jasno je da im do kraja šampionata predstoji grčevita borba za opstanak.

Već u sredu na programu je novo, 11. kolo Srpske lige “Istok” u kom će Zaječarci dočekati desetoplasirani Rembas.