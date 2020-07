Još šest preminulih i 359 zaraženih koronavirusom, na respiratorima 81 pacijent

Prema zvaničnim podacima u Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano je 359 slučajeva zaraze, dok je preminulo šest osoba. Prema zvaničnim podacima broj aktivnih slučajeva trenutno je 1.996, a na respiratorima se nalazi 81 pacijent.

Od početka epidemije ukupno je testirano 418.879 ljudi od kojih je prisustvo virusa potvrđeno kod 15.195. Samo u poslednjem danu testirano je 9.013 uzoraka. Do sada je u Srbiji od posledica oboljevanja preminulo 287 osoba. Procenat smrtnosti iznosi 1.89 odsto.

U 20 ustanova socijalne zaštite i domova za smeštaj odraslih i starih, trenutno je prisustvo virusa kovid19 potvrđeno kod 33 korisnika i 31 zaposlenog, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

„Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 615, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite je 214“, navodi se u saopštenju.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas je izjavio da je broj zaraženih koronavirusom veliki i da se zbog toga kliničko-bolnički centri Zvezdara i Zemun potpuno vraćaju u kovid sistem.

On je rekao i da se za vikend prazni i Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ kako bi od sledeće nedelje bila na raspolaganju za prijem kovid pacijenata.

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Beogradu Predrag Kon za Insajder je rekao da se epidemiološka situacija u Beogradu pogoršava, ali da nije deset puta gore nego u Novom Pazaru.

„Činjenica je da danas imamo situaciju da je četiri petine svih pozitivnih u Srbiji registrovano u Beogradu. Od svih koji se jave u kovid ambulante, 80 odsto je pozitivnih i morate računati sa tim da svaka osoba sa kojom dođete u kontakt, a koja nije iz vašeg najbližeg okruženja, može biti zaražena. Tako moramo da posmatramo situaciju“, kaže Kon.

U Novom Pazaru preminula tri pacijenta, u KC Niš jedan

Tokom prethodna 24 sata od posledica infekcije koronavirusom u Novom Pazaru umrle su tri osobe, a još troje se trenutno nalazi na respiratorima, izjavio je danas koordinator Opšte bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek.

On je novinarima rekao da je u istom periodu primljeno još 75 pacijenata, pa je ukupan broj hospitalizovanih 177.

Doktor Vladan Ćosić iz KC Niš rekao je da je u starom delu hospitalizovan 141 pacijent, a da su od toga 74 kovid pozitivna pacijenta. On je rekao da je u kovid bolnici u Vranju 56 pozitivnih na koronavirus, u Surdulici 24, a u Leskovcu 66.

„Od ukupnog broja hospitalizovanih, petoro je na respiratpru i nalaze se u jako teškom opštem stanju. Za poslednja 24 časa KC Niš je imao 31 prijem, 86 pregleda u kovid ambulanti Infektivne klinike i jednog preminulog pacijenta. U KC Niš trenutno imamo 13 lekara i sedam medicinskih sestara koji su zaraženi. Ukupno je do sada bilo zaraženo i ozdravilo 129 zdravstvenih radnika“, rekao je Ćosić.

U Šumadijskom okrugu zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 52 ljudi, od kojih je 48 iz Kragujevca.

Prema saopštenju Instituta za javno zdravlje do ponoći je testirano 195 ljudi. Do 16. maja je bilo 68 inficiranih u Kragujevcu, od tada do danas 303.

U kućnoj izolaciji je 465 ljudi u Šumadijskom okrugu od kojih je njih 334 u Kragujevcu.

Klinički centar u Kragujevcu zbrinuo je šezdesetoro pacijenata do juče u 11.30 sati od kojih je na respiratorima njih pet. Iz ove ustanove su otpuštena tri pacijenta, dva iz Novog Pazara i jedan iz Ćuprije.

U Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 91 pacijent kod kojih je potvrđeno da su oboleli od virusa kovid19, saopšteno je iz ove ustanove. Od toga, kod šest pacijenta s obzirom na njihovo trenutno zdravstveno stanje, lečenje zahteva primenu mehaničke ventilacije.

U poslednja 24 sata na teritoriji Vojvodine potvrđena su 44 nova slučaja zaraze, od kojih je više od polovine u Novom Sadu, rečeno je za Insajder u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo.

