Još jedan humanitarni bazar za malog Bogdana u Zaječaru

Nakon uspešnog humanitarnog bazara koji je bio u nedelju 6. septembra u Zaječaru, većina ljudi koje je bila na istom apelovala je da se opet održi isti na istom mestu, kako bi se prikupila sredstva za lečenje malog Bogdana Gicovića iz Zaječara.

„Pozivamo ljude da uzmu učešće na drugom humanitarnom bazaru “Dođi, kupi, pomozi” 12. septembra, koji će biti organizovan od 9 do 12 časova i od 17 do 20 časova na Skveru. Ko želi da pomogne može napraviti mafine, palačinke, keksiće, kiflice, pite, limunadu, domaći sok, ukrasne kamenčiće, ukrasne kutije, rodjendanske pozivnice… i doneti za prodaju. Mogu se doneti očuvane igračke za prodaju. Zajedno do pobede“, navode organizatori.

Za sve bliže informacije javite se na 0695533564 (Mediana Mitrović) najkasnije do četvrtka zbog dalje organizacije. Svi su pozvani da učestvuju u ovoj akciji.

Osim aktivnog učešća na bazaru, možete pomoći tako što ćete posetiti bazar, kupiti neku sitnicu i za uzvrat ubaciti novca koliko ste u mogućnosti u “humanitarnu kutiju“.

BUDITE KUPCI I PRODAVCI

Bogdan Gicović (5) iz Zaječara se nalazi na lečenju u Španiji na klinici SJD u Barseloni. Bogdan boluje od tumora u maloj karlici tzv Rabdomiosarkoma. Neophodna sredstva za lečenje su sakupljena.

Plan lečenja je brahiterapija. Konačno Boba ima šansu da to starano telo nestane iz njegove karlice. Između 3 i 6 meseci će trajati lečenje. Za nama su jako teške 2 godine Bogdanove borbe za život. Bogdan je prošao kroz 52 nedelje hemoterapije, 28 dana zračenja kao i delimične operacije tumorske mase. Tačnije od 18.07.2018.

Njegova borba se nastavlja, gde je on mnogo jači i sa velikom željom da ovo sve bude iza njega. Ovoga puta ima ponovo šansu da hoda, uz pomoć longeta koje mora da nosi narednih godinu dana.

“Novac koji se sakuplja je za troškove života, za hranu, lekove, pelene, usluge prevodilaca, prevoz od kuće do bolnice i nazad i svakodnevne potrebe u Barseloni. Troškovi su jako veliki tamo i sve je jako skupo. Život je borba i samo borba, a da bi Bogdan mogao da se izbori i pobedi, treba nam vaša pomoć. Molimo sve ljude dobre volje koji mogu da pomognu da Bogdan pobedi ovu bitku”, kažu organizatori.

Dinarski račun: 265-0000005399899-86

Devizni račun:

SWIFT Code: RZBSRSBG

Raiffeisen Bank AD, Beograd, RS

IBAN: RS35265090000000007341

Bogdan Gicović, Plitvička 2, Zaječar, RS

PAYPAL

Marina Gicović +381611929934