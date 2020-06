Još 4 obolela od korona virusa u Zaječaru, Ničić: „Ne želimo da uvedemo vanrednu situaciju, ali ako nastavimo da se ovako ponašamo, moraćemo“

Na osnovu izveštaja ZZJZ “Timok”, za poslednja dva dana (26-27.06.2020.), na teritoriji Zaječara, zabeležena su četiri (4) nova slučaja zaražavanja virusom covid-19.

Starosna dob novoinficiranih se kreće od 37 do 71 godine a polna struktura su 3 osobe ženskog i jedna muškog pola.

„Molim vas, u ime Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, da poštujete propisane mere ponašanja u zatvorenom prostoru, javnom prevozu te mere distance od minimum 1,5 m i nošenja zaštitnih maski prilikom bliskih kontakta“, napisao je Ničić na svom fejsbuk profilu.

Podsećamo Vas i da, bez obzira na visoke temperature vazduha i UV zračenje, virus opstaje na određenim površinama od nekoliko minuta do nekoliko sati te je neophodno češće pranje ruku sapunom ili dezinfekcija ruku alkoholnim rastvorom (ne manjim od 75%).

„Apelujem na vas, posebno mlađe sugrađane, da izbegavate okupljanje u objektima koji ignorišu preporuke i propisane mere, prekoračuju radno vreme uprkos kaznama i primaju posetioce/goste preko propisanog broja tako da svojim radom ugrožavaju epidemiološku situaciju“, kaže Ničić.

On napominje da će takvo ponašanje u našem gradu dovesti do uvođenja vanredne situacije, a da ne bi želeo da se to desi, jer bi se ugrozilo poslovanje onih koji su se ponašali savesno i odgovorno.

„Ovo upozorenje odnosi se i na vlasnike prodavnica koji dozvoljavaju, tumačeći propise shidno svom materijalnom interesu, nenošenje maski kupcima prilikom boravka u objektima. Izuzetan rizik predstavlja i potpuno opuštanje prodavaca i kupaca na zelenim pijacama u gradu“, kaže Ničić.

ŠVS grada izdao je, što je rukovodstvu JKP “Timok-održavanje” jasno predočeno, najstrože moguće uputstvo o ponašanju radnika i posetioca prilikom otvaranja kupališne sezone na bazenu kao i o bezpogovornom udaljavanju sa istog svih onih koji propisane mere ne budu poštovali.