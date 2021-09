Još 22 novozaražena u Zaječaru, Ničić apeluje: Izbegavanjem vakinacije ugrožavamo normalan život

Na osnovu 77 novoobrađenih PCR i Ag uzoraka, u poslednja 24 časa na teritoriji grada Zaječara registrovana su 22 nova slučaja zaraze virusom covid-19 ( 28,6% od broja testiranih).

Od ukupnog broja, 14 novoinficiranih osoba je ženskog pola i 8 muškog pola, starosti od 9 do 87 godina života.

Od početka pandemije obrađeno je ukupno 33.178 PCR i Ag uzoraka, a čekaju se rezultati za još 124 ranije testirane osobe.

Do sada je oboljevanje od covid-19 infekcije potvrđeno kod 6.265 građana Zaječara (3.236 ženskog i 3.029 muškog pola).

Od ovog broja kod 5.790 osoba više nema znakova infekcije na testiranju (smatraju se izlečenima).

Na Infektivnom odeljenju smešteno je 50 inficiranih osoba, od kojih je 25 pacijenata na kiseoničkoj podršci.

Na Infektivnom odeljenju nema više slobodnih mesta.

Na Odeljenju produžene nege i lečenja smešteno 5 covid-19 inficiranih osoba kojima je neophodna hospitalizacija i niko nije priključen na kiseonik. Na ovom odeljenju ostalo je još 15 slobodnih mesta za hospitalizaciju covid potitivnih osoba.

“Molimo i apelujemo da poštovanjem propisanih mera i imunizacijom onih koji to uporno izbegavaju i ignorišu, bez logičnih objašnjenja, sprečimo opterećenje zdravstvenog sistema i medicinskih radnika i zaštitimo i sebe i ljude sa kojima živimo. Dešava se upravo ono na šta je gradski ŠVS upozoravao zadnja tri meseca, apelujući da se vakcinišemo, a to je da smo, izbegavajući vakcinaciju i ne uspevajući da postignemo cifru od bar 50% vakcinisanih, ušli u začarani krug iz kojeg izlaza nema i gde mutacija virusa, među nevakcinisanima, dovodi i do oboljevanja sve većeg broja vakcinisanih kao i dece i mladih. Time, kao i nepoštovanjem mera, ugrozili smo normalan život i funkcionisanje zdravstvenog sistema i naš grad uveli među lokalne samouprave (40) sa procentualno najvećom stopom zaražavanja”, napisao je na svom fejsbuk profilu gradonačelnik Zahečara, Boško Ničić.