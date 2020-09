Jesen stiže, ali temperature i dalje letnje

U celoj zemlji danas prepodne sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u nekim krajevima usloviti mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji će jutro biti sveže, prepodne pretežno sunčano. Od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti koje će u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima usloviti mestimično kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, u Pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 4 stepena do 17 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

U Zaječaru veći deo dana sunčano. Duvaće umeren vetar, severoistočnog pravca. Najniža temperatura oko 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.

Od srede do petka biće promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u centralnim, zapadnim i južnim krajevima. U sredu pre podne u košavskom području jak jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju. Do petka najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Od subote pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za utorak 22. septembar 2020.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Bolovi u mišićima, nemir i pospanost se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

AMSS: Posebnu pažnju treba obratiti na motocikliste i bicikliste kojih i dalje ima u velikom broju

Iz AMSS-a saopštavaju da akcija pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji traje još danas, a u fokusu su provera brzine, stanje alkoholisanosti vozača i korišćenje sigurnosnog pojasa.

Vozače očekuju nestabilni uslovi za vožnju uz moguće pljuskove, pojačan vetar i smanjenu vidljivost, posle podne i uveče, navedeno je u saopštenju.

Posebnu pažnju treba obratiti na motocikliste i bicikliste kojih i dalje ima u velikom broju, pa se skreće pažnja na poštovanje saobraćajnih propisa i uz više tolerancije i opreza među vozačima.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na graničnim prelazima kamioni čekaju jutros na Kelebiji i Horgošu 180 minuta na izlaz iz zemlje, a na Batrovcima dva sata.

STIŽE JESEN

Astronomsko društvo “Ruđer Bošković” saopštilo je da će jesen za stanovnike severne Zemljine polulopte početi danas u 15 časova i 30 minuta.

U isto vreme za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje proleće.

Na dan početka jeseni Sunce u Beogradu izlazi u 6 časova i 25 minuta, a zalazi u 18 časova i 35 minuta, što znači da će obdanica da traje 12 sati i 10 minuta, a noć 11 sati i 50 minuta.