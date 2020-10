Jeremić: Za Narodnu stranku Zaječar je najvažniji grad u Srbiji narednih šest meseci

U prostorijama Narodne stranke u Zaječaru, održana je konferencija za medije, kojoj su prisustvovali Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke; Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke i predsednik IO; kao i Goran Кalčević, predsednik GO Narodne stranke Zaječar.

Na konferenciji je bilo reči, između ostalog, o lokalnim izborima u Zaječaru, koji bi trebalo da budu održani za pola godine.

„Za manje od šest meseci, u Zaječaru bi trebalo da budu održani lokalni izbori, na koje Narodna stranka planira da izađe. Situacija u našem gradu je alarmantna, prevashodno zbog toga jer imamo jednu nesposobnu, korumpiranu vlast SNS-a i Boška Ničića, koja vodi računa samo i isključivo o svojim interesima, dok je opšti interes i interes građana u drugom planu. Ovih dana ta vlast počela je da najavljuje „zlatno doba“ za proleće – fabrike, bolnice, stadione, puteve… Međutim, ovde se postavlja jedno loginčno pitanje: Osam godina ste na vlasti, zašto niste za to vreme nešto korisno uradili i ponudili građanima Zaječara? Gradska vlast treba da bude servis građana i da ljudi koji vode grad budu sluge građana, a ne poslušnici vladajuće stranke kao što je slučaj sada“, rekao je Goran Kalčević, predsednik GO Narodne stranke Zaječar.

„Ne znam da li će do lokalnih izbora doći kada im je vreme ili će se spajati neki izbori još, ali ono što je sasvim sigurno je period u kom će doći do dijaloga vlasti i opozicije uz međunarodno posredovanje, koji će doneti drugačije okolnosti u kojima bi se mogli održavati izbori. Kakvi su izborni uslovi, pokazuje i to što na ovoj konferenciji ne prisustvuje nijedan medij koji je korisnik budžetskog finansiranja iz Zaječara. Narodna stranka je prva u opoziciji donela odluku o tome da neće izaći na lažne izbore 21. juna koji su bili održani. Dali smo reč i mi smo održali reč“, rekao je Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke.

Jeremić je ocenio da je sada svima jasno da ne postoji demokratija, jer parlament bez opozicije postoji samo u Srbiji i Belorusiji. On je dodao da se u Narodnoj stranci spremaju kao da će izbora sasvim sigurno biti.

„Mi se u Narodnoj stranci spremamo se kao da će izbora sasvim sigurno biti, kao da ćemo na izbore sasvim sigurno izaći i pripremaćemo se za te izbore kao da na njih izlazimo sami. Da li ćemo izaći sami ili ćemo napraviti zajednički nastup i koaliciju, videćemo kakve su okolnosti i ko sa kavim resursima raspolaže kada dođu izbori. Oni koji nisu bojkotovali izbore 21. juna, za nas nisu kredibilni sagovornici. Što se tiče Narodne stranke, mi ćemo svuda u Srbiji nastupati samostalno. Otvoreni smo za razgovor o saradnji i za koordinaciju, možda i za koalicije kada dođe vreme za izbore, ali nastupamo sami i sa našim programom i idejama za koje ja verujem, a koje su predstavljene našim sloganom „Držimo reč“. Pokazali smo da smo u stanju da držimo reč“, zaključuje Jeremić.

Iz Narodne stranke poručuju da opšti interes stavljaju iznad ličnog interesa i pozivaju sve opozicione stranke, pokrete i grupe građana i pojednice da zajedno izađu na predstojeće lokalne izbore uz uslov da nema saradnje sa SNS-om.