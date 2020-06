Jedinstveni birački spisak zaključen u ponoć, RIK proglasio 16 lista za izbore

Rok za predaju izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji istekao je u ponoć. Predate su 22 liste, a zaključno sa sinoćnom sednicom RIK je proglasio 16 lista za parlamentarne izbore koji se održavaju 21. juna. U ponoć je zaključen i birački spisak.

„Doneli smo rešenje o zaključenju koje je dostavljeno svim nadležnim izbornim komisijama – Republičkoj, pokrajinskim i opštinskim i gradskim“, rekao je za RTS ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Republička izborna komisija će objaviti broj birača u Službenom glasniku.

„Do 17 juna, ako dođe do nekih promena, uvidom u birački spisak koji svaki građanin može da ostvari bilo u opštinskoj upravi ili na našem sajtu, sve te promene ćemo ažurirati mi u Ministarstvu. Što se tiče onih koji steknu pravo glasa do 21. juna, oni će po automatizmu biti upisani u jedinstveni birački spisak i to u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova“, istakao je Ružić.

Naglasio je da jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji.

Što se tiče birača u dijaspori, kako je objasnio, oni su mogli da se u diplomatsko-konzularnim predstavništvima po mestu boravišta opredele da li žele da glasaju 21. juna, tako da su i oni inkorporirani u jedinstveni birački spisak.

Ružić je rekao da 19. juna Republička izborna komisija praktično objavljuje konačan broj upisanih birača u jedinstveni birački spisak.

Uvid u izvod iz biračkog spiska – „nešto što je i opozicija tražila“

Ministar je objasnio šta znači uvid u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja i rekao da je to delić mozaika koji se odnosio na razgovore koje su vođeni u saradnji sa OEBS-om.

„To je neko fino podešavanje samog izbornog postupka. Nešto što je i opozicija tražila. To je politički teren“, naveo je Ružić.

Upitan koliko je prethodnih nedelja bilo intervencija u birački spisak, u smislu brisanja i dopuna, Ružić navodi da su sve promene u nadležnosti RIK-a, ali navodi da i Ministarstvo vodi evidenciju.

„Ne vidim nikakvu inflaciju promena u jedinstvenom biračkom spisku. To će se videti po objavljivanju ukupnog broja i konačnog broja od strane RIK-a“, istakao je ministar.

Na izborima 8.386 biračkih mesta

Inače, Republička izborna komisija odlučila je na sednici u nedelju da na predstojećim izborima bude otvoreno 8.386 biračkih mesta, oko 130 više nego na predsedničkim izborima 2017. godine. Odlukom RIK-a na Kosovu će biti 90 biračkih mesta, a 43 u inostranstvu.

U opštinama i gradovima centralne Srbije utvrđena su 8.224 biračka mesta, od kojih je 1.196 u Beogradu, Autonomnoj pokrajini Vojvodina 1.781, i 29 u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija. Rešenjem koje je usvojio RIK, 107 biračkih mesta namenjeno je za građane koji su na službi u Vojsci Srbije.

Na današnjoj sednici RIK-a je rečeno i da će Republički zavod za statistiku obaveštavati RIK o podacima o izlaznosti birača na dan izbora na osnovu reprezentativnog uzorka iz 93 opštine, odnosno 378 biračkih mesta. Novina u odnosu na prethodne izbore je u tome što će birački odbori dostavljati podatke radnim telima samo preko veb aplikacije.

Kako je rečeno na sednici RIK-a izlaznost na izborima će se pratiti u pet vremenskih tačaka, u 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 i 18.00 sati, odnosno uvedeno je praćenje izlaznosti u dve vremenske tačke više u odnosu na ranije održavane izbore – u 12.00 i u 16.00 sati.

Bez ograničenja okupljanja na otvorenom

U danu kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da će izbori biti održani 21. juna, rekao je i da će biti poštovane odluke struke kada je u pitanju održavanje skupova tokom trajanja pandemije koronavirusa.

“Prilično je izvesno da u maju neće biti većih skupova, posebno u zatvorenim prostorima, slušaćemo savete epidemiloga. U svakom slučaju sve će zavisiti od stanja zdravlja nacije, odnosno od nivoa epidemije“, rekao je Vučić 4. maja.

Većih skupova tokom maja nije bilo.

Danas je, međutim, Krizni štab doneo odluku da ubuduće neće biti ograničavanja broja ljudi okupljenih na otvorenom prostoru, a u zatvorenom prostoru maksimalan broj okupljenih je 500, umesto dosadašnjih 100. Tako se može očekivati organizovanje mitinga i predizbornih skupova do dana kada počinje izborna tišina.

