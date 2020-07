Janković: Većina ljudi poštuje preventivne mere, manjina koja to ne čini može da pogorša epidemiju

Imunolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Srđa Janković ocenio je danas da postoje prve naznake da se bližimo poboljšanju, ali da je to vrlo opasno reći zato što još uvek postoji potencijal pogoršanja. On je je rekao da građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima.

Srđa Janković je, gostujući na RTS-u, rekao da ogromna većina ljudi itekako poštuje preventivne mere, ali da je problem to što one nisu došle baš do svakoga.

„Manjina koja se ne pridržava, pogotovo ako je reč o većim okupljanjima bez zaštite, može da pogorša epidemiju“, upozorava Janković.

Građani, kako ističe, moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima.

„Moramo da budemo svesni, da vodimo računa da svedemo rizik na minimum. To konkretno znači održavanje distance, svođenje kontakata na one koji su neophodni i naravno mere lične zaštite kao što je nošenje maski“, navodi Janković.

Kada su u pitanju posledice koje ostavlja oboljevanje od kovida19, Janković kaže da kod jednog broja zaraženih mogu da ostanu trajne posledice, ali da se to ne dešava svakome i u istoj meri.

„I kod onih koji su imali lakšu kliničku sliku ima onih sa trajnjim oštećenjima u vidu ožiljaka, fibroze pluća, ali veliki broj koji su preležali bolest ostaće bez trajnih posledica“, rekao je janković.

Ponovio je da deca nisu toliko osetljiva na bolest kao odrasli, ali da nema uzrasne grupe koja je potpuno pošteđena.

„Videli smo da postoje deca koja dobiju težu kliničku sliku“, navodi Janković i napominje da je to ekstremna retkost.

Upitan kada se može očekivati kraj pandemije na svetskom nivou, napominje da je to potpuno nemoguće reći.

„Možemo da kažemo da postoje prve naznake da se bližimo poboljšanju, ali to je vrlo opasno reći zato što još uvek postoji potencijal pogoršanja“, kaže Janković.

izvor: insajder.net