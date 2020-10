Janković: Rizik se povećao, što je virusa više, lakše se prenosi

Član Kriznog štaba dr Srđa Janković izjavio je u Danu uživo da se u ovom trenutku ne planira, niti razmatra uvođenje policijskog časa, ali napominje da ova mera i dalje postoji, kao i da je uveren da do toga neće doći. On je upozorio na povećani rizik od prenošenja virusa i preporučuje nošenje maski i na otvorenom.

Janković je razlike u izjavama nadležnih oko uvođenja policijskog časa objasnio time da one nisu bile odgovori na ista pitanja koja su postavljana članovima Kriznog štaba i čelnicima grada.

“Izjave (odgovori) o eventualnom uvođenju policijskog časa se nisu odnosile na isto pitanje. Pitanje koje se odnosilo na samu mogućnost je bilo ‘da li je u načelu moguće uvođenje policijskog časa ikada’, a pitanje da to isključujemo se odnosilo ‘na sad, ovog sekunda’. Tako da to nisu bile izjave na isto pitanje”, rekao je Janković i pojasnio da je policijski čas kao mera koja se propisuje od nadležnih i dalje moguć, ali je istakao da se u ovom trenutku ta mera ne razmatra.

“U ovom trenutku ne razmatramo policijski čas”, precizirao je Janković.

“Kad god stvari počnu da se pogoršavaju obično diskusija počinje od policijskog časa. Ne počinje od toga šta se dešava i šta je najbolje i svrsishodno da radimo, već se odmah pominje ‘polisijski čas’, a niko od nas iz Kriznog štaba te reči ne pominje. Kao da neke ljude samo to zanima. Policijski čas je ekstremna mera, i u ovom trenutku smo daleko od toga”, rekao je on.

Janković objašnjava da se odluka o policijskom času donosi na osnovu parametara koji se tiču broja zaraženih i procene koliko je situacija van kontrole.

“U ovom trenutku bih ponovio stav lekara iz stručnog dela Kriznog štaba da mi ne razmatramo policijski čas. To je vrlo snažna i vrlo jasna poruka. Sve drugo je izvučeno iz konteksta na pitanje da li takva mera inače čini deo protivepidemijskih mera”, podvukao je on.

Janković je pozvao sve građane na poštovanje mera, i navodi da u tom slučaju neće biti potrebe za dodatnim ograničenjima.

Govoreći o nošenju maski na otvorenom, on kaže da je tu došlo do “nesporazuma oko toga da li po sili zakona može da se sprovodi takva obaveza”.

“Što se lekara tiče, mi smatramo da takva obaveza treba da postoji zato što svuda gde ljudi dolaze u kontakt može doći do prenosa virusa. I to je vrlo snažna preporuka. Debata je bila oko toga da li je to moguće sprovoditi po sili zakona”, precizira Janković i ponavlja da je stav lekara da maske treba nositi i na otvorenom, kao i da je utvrđeno da ne postoje uslovi za zakonsko sprovođenje takve odluke.

“Ranije nije bio rizik da insistiramo na nošenju maski na otvorenom, rizik je bio manji. Bilo je malo virusa u opticaju. Sada je na snazi i na otvorenom, zato što se rizik povećao, kao što je i virusa više. Što ga je više, lakše se prenosi. Mi to želimo da sprečimo”, napomenuo je Janković.

O prevozu, skupovima do 30 ljudi i radu škola

Govoreći o radu gradskog prevoza u Beogradu, on je kazao da građani moraju i u vozilima da se pridržavaju mera, ali ističe da je vrlo teško da se to uradi u periodu saobraćajnog špica.

On je objašnjavajući o odluci zabrane okupljanja više od 30 ljudi naveo da u takvim slučajevima ima odgovornost i organizator, kao i organi države koji moraju da kontrolišu organizatore.

Na pitanje da li je zadovoljan sprovođenjem te odluke, on odgovara da je “sigurno da ima prostora da bude bolje”.

Janković je podvukao da mere ne smeju da budu selektivne, i pozvao je sve koji na bilo koji način mogu da doprinesu u njihovom sprovođenju – da to i urade.

On je istakao da će škole i dalje raditi po modelu po kojem rade, odnosno dokle god bude situcija dozvoljavala. Dodao je da epidemiološka situacija kod učenika ukazuje da ne bi trebalo uskoro da dođe do zatvaranja škola.

“Dokle god bude bilo da se virus samo sporadično pojavljuje u školama, dobro je da se tako nastavi, jer je za decu izuzetno važno da idu u školu. Do zatvaranja škola će doći onog sekunda kada se konstatuje da postoji visok rizik, da se virus prenosi kroz škole, i da škole postaju mesta zaražavanja”, zaključio je Janković.

