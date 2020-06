Janković: Ako bude porasta broja obolelih, ponovo moguća zabrana okupljanja

U protekla dva dana u Srbiji je registrovano 190 novoobolelih od koronavirusa. Imunolog i član Vladinog Kriznog štaba Srđa Janković je rekao broj zaraženih govori o tome da koronavirus nije prošao i da je sada više nego ikada ranije važno poštovati preporuke koje se odnose na nošenje maski u zatvorenim prostorima i držanje distance.

Janković rekao je da ima razloga za brigu, ali da smatra da nije reč o drugom talasu koronavirusa.

„Pre bih ovo nazvao repom epidemije“, rekao je Janković za TV Prva.

Prema njegovim rečima, sada je više nego ikada ranije važno da ljudi nose maske u zatvorenim prostorijama i da drže distancu, jer broj zaraženih govori o tome da koronavirus nije prošao.

On je rekao da su okupljanja bila dozvoljena jer je broj obolelih to omogućio, ali je upozorio da to može da se promeni.

„Ako bude porasta, preporuke se mogu menjati u skladu sa tim…Ukoliko držimo fizičku distancu i ako bi više ljudi prihvatilo da nosi masku, sve bi bilo pod kontrolom. Ali ako to ne bude tako, možda će morati i restriktivne mere ponovo, poput zabrane okupljanja“, rekao je Janković.

Imunolog kaže da je cilj da se ponovo zaustavi rast epidemiološke krive.

Janković je rekao da među zaraženima ima i onih sa težom kliničkom slikom, ali da su većina novo obolelih mladi sa lakšim simptomima.

„Niko nije apriori zaštićen“, upozorio je doktor Janković.

U Srbiji je prema jučerašnjim podacima koronavirusom zaraženo 12.616 ljudi, od kojih je 258 preminulo. U odnosu na protekle dane povećan je broj aktivnih slučajeva na 589, kao i broj pacijenata na respiratoru – 17.

izvor: insajder.net