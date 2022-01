Iznenađujuće temperature sve do sredine januara

Visoke temperature sa stabilnim vremenom i sunčanim intervalima očekujte sve do srede 5. januara!

,,U sredu sunčano vreme se zadržava na jugu Srbije, ali u Vojvodini se očekuje postepeno naoblačenje, sa uslovima za sasvim slabu kišu u tim predelima. Maksimalne dnevne temperature zadržaće se na visokom nivou, biće i do 14 stepeni”, rekao je direktor RHMZ-a, Jugoslav Nikolić.

Gospodin Nikolić navodi da do 10. januara nema naznaka za sneg u nižim predelima Srbije, ali da se sredinom januara može očekivati sneg.

,,Od 12. do 14. januara očekujemo sneg i u nižim predelima. Ali to neće biti sneg kao što je bio u decembru, kada smo imali ekstremne padavine. U svakom slučaju, januar bi se uklopio u neke prosečne vrednosti. Srednja temperadura biće u intervalu od 1 do 5 u nižim predelima, dok u višim predelima biće od -3 do -7″, zaključio je Nikolić.