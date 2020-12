Ideje za originalne rođendanske poklone za vaše najdraže

Image by Michael Schwarzenberger from Pixabay

Možda često imate glavobolje kada treba odabrati rođendanski poklon, pa provodite dane smišljajući nešto originalno i drugačije. Svako od nas je barem jednom bio u situaciji kada ne znamo šta kupiti nama posebnoj osobi, ma koliko dugo razmišljali o tome, da bi na kraju “pozvali” Google u pomoć.

Za originalan poklon pre svega treba dobro poznavati slavljenika jer ono što je autentično za našu suprugu ili supruga, devojku ili dečka, možda neće biti za sestru ili brata. Personalizovani pokloni su uvek dobra ideja za koju nije potreban veliki budžet, a definitivno će ostaviti mnogo jači utisak od cveća, vina ili parferma.

Ukoliko biste želeli da iznenadite dragu osobu neobičnim poklonom, pogledajte nekoliko ideja koje smo izdvojili za vas.

#1 Slike u albumu ili ramu za nostalgične

Slike su oduvek imale posebno mesto na spisku poklona jer govore više od hiljadu reči. Iako ne možete puno uraditi po pitanju same slike, možete je upakovati na zanimljiv način tako da se i sam uhvaćen trenutak učini još živopisnijim.

Yolobook originalni pokloni za rođendan su prava adresa na kojoj možete pronaći pregršt načina da memorišete vaša lepa sećanja u posebno dizajniranim foto albumima, ramovima ili box-evima.

#2 Personalizovani neobični pokloni – šala na dar

Šaljivi pokloni retko kada mogu da budu promašaj. Humor i smeh popraviće svaki težak dan, zato razmislite o izradi posebnog artikla koji će izmamiti osmeh na lice vama mile osobe.

Da li je vaš slavljenik veliki fan piva ili vina? Umesto da mu kažete kako se osećate, možete napisati vaša osećanja tamo gde će ih neprestano i iznova čitati. Nalepite mu ličnu poruku na čaši ili krigli iz koje će piti svoje omiljeno piće sa još većim uživanjem.

#3 Neobične društvene igre – poklon za celu družinu

Možda bi se ipak slavljenik više obradovao zanimljivom poklonu koji može da podeli sa prijateljima? Neobična društvena igra je uvek dobra ideja!

Alko ne ljuti se čoveče predstavlja dodatak našoj omiljenoj društvenoj igri koja za cilj ima ne samo da nas podseti na nostalgične dane kada smo bili deca, već i da igru prilagodi opuštenom druženju punoletne grupe prijatelja.

Pravila su ista sa malim korigovanjem, umesto figurica igra se sa napunjenim čašicama koje se prazne kada god vas neko preskoči ili pojede. Sličan princip je i sa Alko šahom stoga pripazite – kako vreme odmiče biće i vama i protivniku sve teže da igrate partiju, pa možda tim principom pobedite i nekog velemajstora.

Naravno, za one koji ne preferiraju alkohol, ili za maloletnike, postoji veliki izbor zanimljivih društvenih igara koje ne podrazumevaju alkoholna pića. Raspitajte se i odaberite najzanimljiviju!

#4 Putovanje – avantura na poklon

Možda vašem slavljeniku nije toliko stalo do materijalnih poklona koliko do onih nezaboravnih momenata. To ne mora biti skupo putovanje, već ispunjeno. Organizujte piknik turu do nekog zanimljivog lokalnog rariteta poput pećine, jezera ili reke i potrudite se da taj dan bude vredan pamćenja. Evo nekoliko predloga za putovanje po Srbiji, koji su izvodljivi i pored trenutne situacije sa pandemijom Korona virusa.

Đavolja varoš – kandidat za novih sedam svetskih čuda na jugu Srbije ima dva prirodna fenomena. Preko dvesta zemljanih figura je ono po čemu je Đavolja varoš prepoznatljiva iz daljine, sa visinom od 2 do 15 metara i zemljanim kapicama na vrhu.

U njihovoj blizini nalaze se dva izvora jako kisele vode koje takođe predstavljaju deo svojevrsne egzotičnosti ovog lokaliteta, zbog njenog specifičnog sadržaja. Određeni elementi kao što su aluminijum, kalijum, bakar, nikl i sumpor uvećani su i do 1.000 puta u odnosu na uobičajene vode za piće.

Specijalni rezervat prirode Uvac – jugozapadnu Srbiju ukrašava ovaj prirodni rezervat koji predstavlja dom retkih i ugroženih životinja i biljaka koje nećete videti svakodnevno. Takođe, u blizini je i kanjon reke Uvac koji je idilično mesto za kratak odmor kakav želite da priredite sebi i vašem slavljeniku.

Resavska pećina – odlazeći bliže Šumadiji možete posetiti ovaj zaštićeni spomenik prirode. Sa dužinom od 4.5 kilometara spada među najveće i najlepše pećine u Srbiji, a ukrašena je šarolikim dvoranama, stubovima, stalaktitmai, stalagnitima i okamenjenim vodopadima.

Fruška gora – nad samim severom Srbije bdi ostvrska planina u okviru koje se nalazi nacionalni park. To je široka paleta turističkih ponuda, biljnog i životinjskog sveta kao i kulturnih spomenika za koju vam neće biti dovoljan jedan dan da sve obiđete.

#5 Kupon kao sigurna kupovina

Ponekad je najbolje prepustiti samom slavljeniku da izabere svoj poklon, a vi ga možete samo preusmeriti kupovinom kupona. Ukoliko je ljubitelj knjiga, možete uzeti kupon iz knjižare u određenom iznosu i to upakovati kao paketić. Takođe, kuponi za masažu su prilično popularni kao metod da pošaljete vama dragu osobu na neočekivanu relaksaciju.

Originalan poklon nije lako osmisliti jer treba biti predviđen samo za tu jednu posebnu osobu. Kao što možemo videti iz ovog teksta, personalizovani pokloni su nešto što može da se prilagođava svačijem ukusu. Ukoliko niste sigurni da li bi se to vašem slavljeniku svidelo, probajte suptilno da ga navedete da vam otkrije svoje želje pa na osnovu njih kreirajte svoj unikatan rođendanski dar.