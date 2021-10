I biblioteka “Svetozar Marković” obeležava “Dečiju nedelju”

Povodom obeležavanja “Dečije nedelje” i Matična bibloteka “Svetozar Marković” u Zaječaru organizovaće nekoliko akcija.

Prva nedelja oktobra je uvek rezervisana za obeležavanje Dečje nedelje koja se ove godine obeležava pod sloganom “Dete je dete, da ga volite i razumete”, što su stihovi pesme “Dete” našeg velikog pesnika Ljubivoja Ršumovića, a sve u duhu zaštite, unapređenja i promocije svih dečjih prava i podrška viziji sveta u kojem svako dete ima mogućnost da ostvari svoj puni potencijal zaštićeno, voljeno i poštovano.

“Naša Biblioteka se pridružuje obeležavanju i tim povodom vas obaveštavamo o aktivnostima: upis u Biblioteku tokom trajanja Dečje nedelje (4.10. – 9.10.) biće smanjen za sve školarce (osnovce i srednjoškloce do 17 godina), humanitarna akcija DRUG DRUGU koju organizuje Biblioteka u saradnji sa Crvenim krstom grada Zaječara (od 4. do 9. oktobra u terminu od 8 do 19 časova u dvorištu Bibioteke. , druženje i saradnja sa udruženjem TRK – Centar za trudnice, roditelje i klince (4. i 5.oktobra u dvorištu Biblioteke – predstavljanje knjige ”Vuk koji je ispao iz knjige”), izložba likovnih i literarnih radova dece na temu ”U svetu postoji jedno carstvo”, saopštavaju iz biblioteke.