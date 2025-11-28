HYPE ZA KOČANE! Sav prihod od „KAFANSKE NOĆI“ u Skoplju ide PORODICAMA NASTRADALE DECE U KOČANIMA!

Veliki koncert u Skoplju – tri muzičke zvezde Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić nastupaju u Skoplju, u Areni Jane Sandanski 20. decembra 2025. (KARTE PORUČITE OVDE).

Kako je Aca Lukas najavio, sav prihod od prodatih karata biće doniran pretežno porodicama nastradale dece u Kočanima.

„Kompletan, ne deo prihoda, nego kompletan prihod njima ide porodicama nastradale dece u Kočanima. Ljudi mogu da imaju uvid u to. Evo ja sad kažem, kompletan prihod koncerta 20.decembra u dvorani Janes Sandanski ćemo dati i podeliti porodicama. Uglavnom dece koja su nastradala u Kočanima. Ali ne kao prihod koji su imali troškove, mi to ne radimo. Mi dajemo pihod, mi dajemo bruto sve„, rekao je Lukas.

„Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

