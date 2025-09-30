HOROR U VIŠNJIČKOJ BANJI – Ubijena žena, nekoliko povređenih

U beogradskom naselju Višnjička banja, na Slanačkom putu, danas oko 15 časova u pucnjavi je povređeno je nekoliko osoba.

HOROR U VIŠNJIČKOJ BANJI – Petoro povređenih!

Sumnja se da je pucano iz kombija.

Kako je za Tanjug rečeno u Hitnoj pomoći, prema prvim informacijama pet osoba je prevezeno u Urgentni centar.

Na licu mesta je nekoliko automobila policije i ekipe Hitne pomoći.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

