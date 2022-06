Heavy blues-rock vatromet: James Leg u Omladinskom centru

Džejms Leg će u okviru svoje evropske turneje održati koncert i pred zaječarskom publikom. Američki bluz-rok klavijaturista će nastupiti u bašti Omladinskog centra u Zaječaru, u subotu, 11. juna.

Džejms Leg je najpoznatiji kao pevač i svirač orgulja i klavira u heavy-blues-rock bendu Black Diamond Heavies. Tokom zastoja te grupe, on se afirmisao i kao solo izvođač.

Džejms je rođen kao Džon Vesli Majers i potiče iz Port Artura u Teksasu. Njegov otac je bio propovednik, a kao mlad, Džon i njegova porodica preselili su se u Čatanugu u Tenesiju, gde je on kao mladić ovladao klavirom, dok je svirao tokom očevih službi. Kada je imao 15 godina, prisustvovao je propovedi pod šatrom, na kojoj je bilo reči o zlu sekularne muzike, a mladi Džon, koji je odrastao na gospel-u, tada je osetio ukus nekih zabranjenih zvukova, uključujući Rolling Stones, Black Sabbath i AC/DC.

Džon je ubrzo želeo da sazna više o mračnijim zadovoljstvima muzike koju je trebalo da izbegava, a ubrzo je postao opsednut bluzom i hard rokom. Do 2005. godine pridružio se konačnoj postavi pank bluz benda Immortal Lee County Killers iz Alabame i pojavio se na njihovom albumu iz 2005. These Bones Will Rise to Love Iou. Već je pokrenuo Black Diamond Heavies kao sporedni projekat 2003. godine, te je sam izdao njihov debi album, a kada su se Immortal Lee County Killers raspali 2007. Majers je od Heavisa napravio svoj glavni bend i počeo da koristi umetničko ime Džejms. Džejms Leg.

The Black Diamond Heavies objavili su tri albuma između 2007. i 2009. i obišli brojne turneje širom sveta, dok je Leg gostovao na albumima Buffalo Killers-a i Left Lane Cruiser-a, i snimio zajednički album sa ovim poslednjim 2012. – Painkillers. Godine 2011. Leg je imao solo debi – sa prikladnom pesmom Solitary Pleasure. Njegov nastavak stigao je četiri godine kasnije, 2015. sa Below the Belt, njegovim drugim LP albumom za izdavačku kuću Alive Naturalsound. Ponovo radeći sa producentom/inženjerom Džejsonom Sodom u Dejtonu, Ohajo, Leg je izdao svoj treći album, Blood on the Keys samo godinu dana kasnije.

Karte za koncert Džejmsa Lega su trenutno u pretprodaji (600 dinara) i mogu se kupiti u bašti Omladinskog centra u Zaječaru. Na ulazu na koncert će cena karte biti 800 dinara.