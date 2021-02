Grupa građana “Doktor Dejan Krstić” predali izbornu listu za izbore u Zaječaru

Grupa građana “Doktor Dejan Krstić” predali su izbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji, za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru.

Predstavnici ove grupe građana predali su jednotrećinsku listu sa 17 kandidata za odbornike, a ovu listu potpisima je podržalo 569 građana Zaječara.

Na listi se nalaze 40% žena, a većina odborničkih kandidata su mladi i obrazovani ljudi.

Prema rečima nosioca liste Dejana Krstića, oni se do sada nisu reklamirali, a ukoliko uđu u lokalni parlament otvoreni su za razgovore sa svima.

“Od trenutka raspisivanja izbora do danas mi smo grupa građana koja se nije posebno reklamirala. Smatramo da kada bude prihvaćena naša lista krenućemo normalno u kampanju i da podsetimo ljude da smo tu. Ova lista će biti nešto novo na političkoj lokalnoj sceni zbog toga što je reč o spoju mladosti i iskustva. Imamo dosta mladih ljudi na listi koji se do sada nisu eksponirali u javnom i političkom životu, ali su obrazovani i imaju potencijala. Ono što je uvek bilo na mojim listama do sada u proteklih da kažem 20 godina je da to moraju da budu pošteni ljudi sa određenim potencijalima. Nemamo neke posebne ciljeve već jedan domaćinski odnos, odnos prema ekonomiji, ekologiji, kulturi, selu, poljoprivredi, socijalnoj politici…

Naklonjeni smo opoziciji, ali mi nismo ona tvrda kritizerska grupacija. Oko dobrih projekata, to je ono što nedostaje na političkoj sceni Srbije, oko onoga što je strateški, oko onoga što je dobro, uvek možemo da se dogovorimo sa svima. Želimo da unesemo taj pozitivan duh da u jednom trenutku, tako da možda svi za nešto dignemo ruke i opozicija i pozicija. Znači nismo neka tvrda struja koja je samo protiv, nego idemo analitiči i želimo suštinski da menjamo naš grad, to smo i do sada radili“, istakao je Krstić.