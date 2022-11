Grejanje u Zaječaru poskupelo za skoro 50%!

Cena daljinskog grejanja u Zaječaru povećana je sa 104 na 150,72 dinara po metru kvadratnom, usvojeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada.

V.d. direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ koje je zaduženo za usluge daljinskog grejanja, Nebojša Božinović, objasnio je da preduzeće posluje sa gubicima, da cena grejanja nije menjana od 2018. godine i da je u ovom trenutku to neophodna mera.

„Ovo povećanje od 104 na 150 dinara izgleda rogobatno, ali imali smo 114 dinara, pa smo vratili na 104. Sa prihodom koji imamo od grejanja ne možemo da pokrijemo troškove energije. Za 10 meseci ove godine mi za mazut smo dali 162 miliona dinara i za struju 15 miliona, a u međuvremenu smo fakturisali 161 milion dinara, 16 – 17 miliona dinara smo već izgubili, a dolaze nam dva meseca koji će nam doneti oko 80 miliona obaveza. Jasno je da ovim delom prihoda koji mi zaradimo na sakupljanju i izvoženju smeća pokrivamo gubitke koje imamo na grejanju, ali na ovaj način ne možemo da opstanemo. Šest meseci grejanje se plaća po 104 dinara, ako uvedemo 150 dinara, prosečna cena će biti 127 dinara. Mi sa tom cenom ne možemo da nadoknadimo gorivo, a da ne pričamo o drugim stvarima“, rekao je Božinović.

On je objasnio da na svakom proizvedenom megavat satu preduzeće gubi novac.

„Poenta prelaska u javno-privatno partnerstvo je da po megavat satu poizvedene i isporučene energije zaradimo. Mi po svakom megavat satu gubimo 30-ak evra sada, kad pomnožite sa 30.000 megavat sati koliko mi proizvedemo i isporučimo, vidite da je to ogroman gubitak. Na kraju godine ćemo imati 60 do 70 miliona dinara gubitka. Za mene je ovo sudbonosna grejna sezona iz koje treba izaći sa što manje gubitaka kako bismo mogli da budemo javni partner broj dva. Na mazutu ne možemo ostati, to je potpuno neodrživo, moramo da uđemo u to javno privatno partnerstvo i pređemo na CNG (prirodni gas)“, istakao je Božinović.

On je dodao i da su računi za mesec oktobar umanjeni, jer je grejna sezona počela kasnije i objasnio da je Zaječar jedan od retkih gradova koji se odlučio na takav potez.