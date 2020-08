Gradski derbi u Srpskoj ligi pripao Timoku

U okviru trećeg kola Srpske lige “Istok” , gradski derbi između zaječarskih rivala, Timoka 1919 i Kablova pripao je “Belim labudovima” posle preokreta, rezultatom 2:1.

Počelo je veoma borbeno i tvrdo na stadionu pod Kraljevicom pa smo u prvih 5 minuta utakmice videli čak 2 žuta kartona, po jedan sa obe strane. U 13. minutu prvo manje uzbuđenje, iz slobodnog udarca sa velike udaljenosti Trifunov je zagrejao rukavice domaćeg golmana. Posle kraćeg perioda nepovezane igre sa obe strane, fudbaleri Timoka greše na sredini terena i otvaraju sjajnu kontru koju golom kruniše Konić, kapiten ekipe iz Kotlujevaca – 0:1.

Pogodak gostiju kao da je razbudio domaće, pa malo odlučnije kreću ka golu “crvenih”. Igrao se 30. minut kada je nakon jednog naizgled bezazlenog šuta golman Kablova katastrofalno reagovao i jednu laku loptu odbio pravo na nogu Dragićeviću, što ovaj koristi i ubacuje je u praznu mrežu za 1:1.

Brzo izjednačenje kao da je dalo krila domaćinu koji do kraja poluvremena pokušava da potpuno preokrene rezultat. U 35. minutu tražili su jedanaesterac “Beli labudovi”, nakon što je Rošević oboren u šesnaestercu, ali je sudija odmahnuo rukom i od svega Roševiću pokazao žuti karton zbog prigovora. Do kraja poluvremena napadao je Timok, ali bez većih prilika, pa se na odmor otišlo sa nerešenim rezultatom.

Publike na stadionu nije bilo, zbog epidemije korona virusa, pa su se navijači na razne načine dovijali kako bi pratili gradski derbi.

Drugo poluvreme počelo je slično kao prvo, bez puno igre i delovalo je da su se fudbaleri Kablova malo konsolidovali posle pritiska koji su trpeli u završnici prvog dela. A onda, u 56. minutu šok za goste. Sjajna kontra “belih” koji u 3 poteza dolaze do gola Kablova i Rošević pogađa za 2:1 i potpuni preokret. Kao i kod prvog gola, stiče se utisak da je golman Kablova morao bolje da reaguje.

Nastavak utakmice portekao je u potpunoj dominaciji domaće ekipe, koja rivalu nije dopuštala ni najmanju nadu da mogu do izjednačenja. Nije bilo prevelikih uzbuđenja sve do 88. minuta i kolosalne šanse za Timok, ali ovog puta golman gotiju fantastičnom refleksnom reakcijom sprečava da se njegova mreža zatrese treći put.

Do kraja su domaći držali loptu u svom posedu i upisali treću pobedu u isto toliko utakmica na startu prvenstva i jedina su ekipa u ligi kojoj je to pošlo za rukom, pa sa 9 bodova drže lidersku poziciju na tabeli.

Kablovi se sa 3 osvojena boda iz prva 3 kola nalaze na 14. poziciji.

Trener domaćih, Vojkan Rajčić bio je zadovoljan izdanjem svojih izabranika.

“Teška, ali kvalitetna utakmica. Mislim da smo se dobro pripremili psihički za ovaj meč i zadovoljan sam ostvarenom pobedom. U prvom poluvremenu odigrali smo onako kako želimo da igramo, nažalost, desio se taj jedan kiks, kontra, primili smo gol, ali nismo pali u igri, nastavili smo da radimo i uspeli da preokrenemo rezultat. Drugo poluvreme nije bilo dobro, nije to nivo koji Timok zaslužuje, ali sigurno da je na to uticala i vrućina, bilo je veoma teško za obe ekipe”, kaže Rajčić.

Na uvodne 3 utakmice “Beli labudovi” su postigli čak 7 golova, pa za efikasnost očigledno ne treba brinuti, ali su primili 4, što ipak šefa struke ne brine.

“Od kako sam došao u FK Timok 1919 akcenat sam bacio na odbranu i to se pokazalo dobrom odlukom. Od 4 gola 2 smo primili iz penala i jedan na individualni kvalitet igrača tako da ne mogu da zamerim svojim igračima. Takođe nam nedostaje Stefan Rudić, koji je izvanredan štoper i kada on bude spreman, siguran sam da će biti još bolje”, kaže on.

Govoreći o ambicijama u Srpskoj ligi “Istok” trener Rajčić bio je oprezan i rekao da će sa svojim izabranicima ići polako, korak po korak.

“Naš primarni cilj je da ostanemo u ovoj ligi jer smatramo da imamo kvalitet za tako nešto. Imamo svoj cilj, imamo dogovor sa našim predsednikom, hoćemo da stabilizujemo Timok. Hemija u ekipi je dobra, što se i vidi na terenu, ali ne treba se dizati neka euforija nakon ova tri trijumfa, ovo je jedan put kojim Timok treba da ide”, kaže trener “Belih labudova”.

U narednom kolu, trenutni lider na tabeli gostuje u Paraćinu ekipi Jedinsva, koja je u dosadašnjem delu prvenstva prikupila 3 boda i nalazi se na 16. pozicji, dok će Kablovi na domaćem terenu dočekati ekipu Pčinje iz Trgovišta, koja je takođe na 3 osvojena boda.