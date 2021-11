Grad Zaječar ukinuo naknade porodiljama za prvo i drugo dete!

Najnovijom odlukom o dodatnoj zaštiti porodilja, ukinuta su jednokratna novčana davanja porodiljama za prvorođeno i drugorođeno dete na teritoriji grada Zaječara. Ovu odluku izglasali su odbornici vladajuće većine na današnjoj sednici Skupštine.

Najnovija odluka predviđa da ubuduće pravo na jednokratno novčano davanje ima porodilja za trećerođeno dete i svako naredno i to u iznosu od 60.000 dinara.

Ovom, novom, Odlukom utvrđeno je da podnosilac zahteva mora da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Zahečara najmanje 12 meseci pre rođenja deteta dok je do sada ta obaveza bila najmanje 3 godine.

Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja prvi put je doneta 2014. godine a od tada je tri puta menjana i dopunjavana. Menjani su iznosi ali je do sada pravo na novčano davanje bilo predviđeno i za prvorođeno i drugorođeno dete, sve do danas kada je to pravo ukinuto.

Prema do sada važećoj odluci bilo je predviđeno da se za prvo dete izdvaja 30.000 dinara, za drugo 50.000 dinara, za treće dete 80.000 dinara i za četvrto i svako naredno rođeno dete 100.000 dinara, tako da su najnovijom odlukom “oštećene” i porodilje sa trećim i svakim narednim detetom jer su iznosi umanjeni u odnosu na dosada važeću odluku.