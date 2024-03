Goran Kalčević izabran za predsednika GO Narodnog pokreta Srbije u Zaječaru: Nema predaje, da Zaječar vratimo Zaječarcima!

Na Izbornoj skupštini Narodnog pokreta Srbije u Zaječaru, održanoj juče, za predsednika Gradskog izbora izaabran je Goran Kalčević, koji je tom prilikom poručio da Srpska napredna stranka mora da ode sa vlasti da bi propadanje Zaječara prestalo i ovaj grad ponovo postao normalno mesto za život.

On se na samom početku zahvalio na poverenju i istakao da će nastojati da ga opravda u narednom periodu.

„Narodni pokret Srbije u Zaječaru je politička snaga u kojoj su se okupili pošteni, dobronamerni, kvalitetni ljudi i zajedno ćemo nastojati da zaustavimo propadanje našeg Zaječara. Timočka krajina je pretvorena u rudarsko okno, iako je najbogatiji deo zemlje gledajući resurse koje posedujemo i uz Kosovo i Metohiju predstavlja najugroženiji deo Srbije.

7

Tako će i ostati sve dok je Srpska napredna stranka na vlasti. Oni su Zaječarcima ponudili Boška Ničića i Sašu Mirkovića koji su na veliku žalost učinili grad mestom iz kojeg svi odlaze. To se mora zaustaviti! Od njihovog dolaska izgubili smo Radio Zaječar, lokalnu televiziju, FK Timok, bioskop, gradsku apoteku, pijacu…gotovo nemamo ništa. Počeli su da uništavaju i najveći simbol grada – Kraljevicu. Zbog toga, pozivamo sve iskrene opozicione grupacije da se na narednim izborima ujedinimo i izborimo za promene koje su nam neophodne i izađemo pred ljude sa jasnim prioritetima. Nema predaje, ima nade, moramo Zaječar da vratimo Zaječarcima“, poručio je Kalčević.

Dragan Marković iz Bora, potpredsednik Izvršnog odbora Narodnog pokreta Srbije, poručio je da Timočka krajina mora prestati da bude sirovinska baza Srpske napredne stranke, koju prodaju zarad svojih „dilova“.

„Sa SNS zakonodavstvo je umrlo, sve je pretvoreno u lični interes Aleksandra Vučića i njegove bratije na vlasti, a protiv građana Timočke krajine. Protiv Timočana koji su u više ratova stradali, ali su uvek branili svoje dostojanstvo, svoj zavičaj i ono što su im ostavili njihovi preci. Oni kažu, Srbija napreduje. Napreduju samo pojedinci uz Aleksandra Vučića, prioritet je njihovo bogaćenje, zemlja se zadužuje, a pošten narod se iseljava i beži iz Srbije.

Gde god neka strana kompanija stavi prst, tamo se rudari. Mislim da imamo obavezu da se borimo, da bismo zemlju ostavili bolju neko što smo je zatekli za našu decu i buduće naraštaje, a to sa ovakvim ljudima na vlasti nije moguće. Moramo da se borimo za normalnost, za vraćanje institucija i da sklonimo ove ljude sa vlasti dok potpuno ne unište i ono što nam je ostalo“, rekao je Marković.

Predsednik Izvršnog odbora Narodnog poreta Srbije i Narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, Nenad Milojičić, složio se da je rudarenje najveći problem u Timočkoj krajini, ali dodao da se osim toga još mnogo stvari mora promeniti.

„Pre svega, sistem vrednosti u ovoj našoj Srbiji je potpuno poremećen, postalo je jedino bitno da ste dobar poslušnik aktuelnoj vlasti. U poslednje vreme imali su onu poznatu parolu „Za našu decu“, a ispostavilo se da se misli samo na njihovu decu, a za našu ne ostaje ništa. Onog trenutka kada budemo došli na vlast to ćemo promeniti i podjednako ćemo misliti na sve građane naše zemlje, a ne samo na one koji glasaju za nas“, istakao je on.

Milojičić je dodao da Zaječarci moraju ozbiljno da paze za koga će glasati na narednim izborima, zbog mogućnosti da njihova izborna volja ponovo bude izigrana.

„Očigledno da je ovo podneblje podložno tome, imali ste situaciju sa Boškom Ničićem, pa sa Nenadom Ristovićem. Zaječarci, pazite kome dajete svoj glas, kako do toga ponovo ne bi došlo, da sa nekim prevarantima formiraju vlast. Zaječar ima potencijal, ljudi ovde drugačije misle, nažalost zbog toga što se ovde loše živi. Firme su pogašene, šta se Zaječarcima nudi? Umesto toga, oni su ovde napravili stadion od 30 miliona evra. Treba prvo da imate ljude, decu koja će da se bave fudbalom da bi to imalo smisla. Ako iselite ljude, šta će vam stadion? Još jednom ponavljam, njima je lični interes jedino bitan, a naš zajednični zadatak je da skinemo ovu bagru i štetočine sa vlasti i pošaljemo ih u zaborav“, završio je on.