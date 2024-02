„Glasanje, ipak pauza“ – cirkus u gradskoj Skupštini, predsednik sabirao odbornike vlasti po hodnicima

Na današnjoj 21. sednici gradske Skupštine dogodila se tragikomična situacija, pošto je predsednik Stefan Zankov želevši da jednu od odluka stavi na glasanje shvatio da u sali nema dovoljno odbornika vladajuće većine da bi odluka bila izglasana, pa je brže bolje odredio pauzu u trajanju od 3 minuta!

Da stvar bude još smešnija, ili tragičnija, on se odmah zatim uputio prema hodniku Gradske uprave, kako bi narodski rečeno „sabrao“ odbornike koji su u tom trenutku bili na „puš-pauzi“ ili u prijatnom razgovoru, bez prevelikog interesovanja šta se u samoj sali dešava.

Ova situacija na prvi pogled deluje smešno, međutim jako je ozbiljna, jer pokazuje ono o čemu se već godinama unazad govori, a to je da odbornici vladajuće većine, bar velika većina njih, dolazi na sednice samo da podigne ruku kada treba, vrlo verovatno uopšte ne čitajuči materijal za sednicu.

Primera radi, danas se na sednici raspravljalo o prvom rebalansu budžeta, a dobro je poznato da je budžet najvažniji dokument koji jedan grad donosi, međutim ni to ih nije sprečavalo da tokom rasprave većinom „ubijaju vreme“ na telefonima ispod skupštinskih klupa, a potom i izađu, nesvesni da je u toku glasanje!

O tome su govorili i odbornici opozicije, i to ne prvi put, optužujući ih da dižu ruke po naredbi, ne čitaju materijal za sednicu, ne znaju ni za kakve odluke glasaju itd.

Kako je rekao odbornik Uglješa Đuričković, najgore od svega je to što je ovim ljudima narod dao mandat da u njegovo ime donosi odluke od interesa baš tog naroda, a oni nemaju pojma o čemu se uopšte na sednici radi.

„Da ne postoje odbornici opozicije, većina njih ne bi uopšte znala o čemu se na sednicama radi i za šta glasaju. Oni znaju da samo treba da podižu ruke i to je njihov jedini zadatak. Možete jasno zaključiti i na osnovu toga što se ne javljaju za reč gotovo nikada, koliko su upoznati sa odlukama koje se donose i da li ih to zanima, a trebalo bi, jer kao odbornici snosimo odgovornost za ono što na sednicama bude odlučeno, Ipak, njih to ne zanima, ali dolazi vreme kada će ova vlast pasti, a tada ćemo videti ko je radio u korist, a ko na štetu naroda, a za svoj lični interes“, poručio je on.