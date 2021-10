Festival „Dani Zorana Radmilovića” ove godine posvećen ženama

U zaječarskom pozorištu održana je konferencija za medije na kojoj je bilo reči o ,,Danima Zorana Radmilovića” i raznovrsnom programu koji prati pomenuti festival.

,,U zaječarskom pozorištu danas je održana pres –konferencija na kojoj je istaknuto da je ovogodišnji festival „Dani Zorana Radmilovića“ posvećen ženama. Tako su birane i predstave ( “Emilija Galoti”, Ona će biti ista”, “Ana Karenjina” itd.) Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine “Zoran Radmilović” zahvalio je svima koji su dali podršku Festivalu “Dani Zorana Radmilovića”, čitavom timu iz Srbije i regiona koji je godinu dana radio na ovom festivalu, gradu Zaječaru na kontinuiranoj podršci, Ministarstvu kulture koje je odobrilo sredstva .

,,To je pomoglo da ovaj festival bude najkvalitetniji mogući u ovom trenutku. Ovako sastavljen festival, verujem da ćete i vi i publika oceniti kao jedan od odličnih festivala ili odličnih izdanja „Dana Zorana Radmilovića. Meni je žao što večeras, predfestivalsko veče, neće biti održano po planu. Hteli smo da posvetimo program autentičnom velikanu sa ovih prostora Tomi Mijoviću. Međutim njegovo zdravstveno stanje ne dozvoljava da se to u ovom trenutku održi. Nadam se da ćemo što pre moći i taj program da upriličimo pa makar i ne bio deo festivala. Ono što je sigurno to je da u 20h imamo zaječarsku premijeru filma „Glumčina“, koji je bio u Nišu na Filmskim sustretima, bio je nekoliko dana u Ateljeu. Gde god da ode on pleni pažnju. Film o Zoranu je vrlo dobro napravljen, mislim da ćete i vi o tome večeras posvedočiti.”

,,Festival zvanično počinje sutra i posle nekoliko godina pregovaranja onaj prvi program pred spomenikom, pesnička posveta Zoranu Radmiloviću biće organizovana na način da svoju pesmu pročita čuveni jugoslovenski i srpski pesnik iz Vojvodine Pero Zubac, najširoj publici poznat po čuvenoj pesmi „Mostarske kiše“. Takav velikan poezije dolazi da oda počast velikanu glume.

Na svečanosti otvaranja Festivala tradicionalnu besedu o Zoranu govoriće glumac Goran Sultanović, a očekujemo i da će Pero Zubac govoriti o svom druženju sa Zoranom.

U 20 sati imamo premijeru naše predstave „Emilija Galoti” koju je radila Tara Manić, mlada perspektivna rediteljka. Predstava je epohalna, divna, u šta ćete se uveriti.

Svako veče u holu pozorišta, pre predstave biće neki od pratećih programa. Ove godine ćemo dati omaž Milošu Šobajiću i promovisati njegovu knjigu “Vecin circus” u izdanju naše kuće, kojoj će prisustvovati I Šobajićeva supruga Maja Iskjerdo . Imaćemo izložbu slika Veljka Mihajlovića slikara „Ateljea 212, koju će otvoriti Aljoša Vučković. On će doći da oda poštu svom prijatelju i saradnjiku Radmiloviću, otvoriće ovu izložbu i nadam se da ćemo ga i narednih godina videti na ovom festivalu u Zaječaru.

Imaćemo naravno i stručni skup „Festival u funkciji bolje vidljivosti lokalne zajednice”. To će biti u klubu pozorišta u utorak 19. oktobra u 12 sati. Promocija novih izdanja Strijinog pozorja. Kao što rekoh izložba slika, promocija „Zjapina“. Mi smo zamolili direktora Bitef teatra Miloša Latinovića, književnika, da po motivima Žike Pavlovića napiše jedno dramsko delo koje će se ovde izvesti. On je to uradio, napisao je knjigu „Zjapina“ i mi ćemo je ovde promovisati kao još jedno naše izdanje. Imamo i Nebojšu Bradića koji će ovde promovisati svoju najnoviju knjigu „Put do pozorišta“ i za nas posebno važno promovisaćemo monografiju 30 godina festivala koji je pripremio Aleksandar Milosavljević.

Divna ruska monodrama „Moskva priča“ biće izvedena u nedelju 17. oktobra u 12 sati. Mi smo hteli da je prevedemo na srpski ali je glumica koja to izvodi insistirala da to ne radimo, jer je to probano, prevedeno je na nekoliko jezika, i odvlačilo je pažnju publike. Zato ćemo otštampati siže te predstave kako bi gledaoci bili upoznati sa sadržajem. Reč je o književnim delima i pismima jedine ćerke Josifa Visarionovič Staljina – Svetlane Alilujeve, koja je veliki pisac. Ova monodrama se izvodi širom sveta, a nama je to prilika da uspostavimo vezu Rusijom . Pogotovo nas raduje što njihovo ministarstvo kulture pristaje da finansira troškove njihovog puta i honorare , tako da oni nama dolaze kao poklon bratske Rusije.

Treba reći da ćemo ove godine ustanoviti praksu se posle svake predstave u sali organizuje okrugli sto na kome bi trebalo da učestvuju nagrađeni glumac, neko od predstavnika pozorišta, neko od članova ansambla i na kome pored novinara mogu da ostanu i zainteresovani gledaoci da i oni pitaju, uz uslova da to ne traje predugo. Bojimo se do zadnjeg dana da neko zbog bolesti ili nečeg drugog ne iskoči, da nam se nešto program ne poremeti ali kao i svi organizatori koji neki posao rade godinama imamo spremne varijante i za takvu situaciju do koje ne bismo voleli da dođe.

Mogu da vam kažem još jednu novinu. Festivala ćemo otoviriti na malo drugačiji način jer želimo da iduće godine uradimo jedno muzičko-scensko delo na temu kralja Ibija.

Oduševljeni smo podrškom publike za Festival malih pozorišnih formi s obzirom na to da smo ga izdvojili od velikog festival I bojali smo da li će biti gledalaca. Iako smo dva dana imali po dve predstave, samo po neko mesto je ostalo prazno za par predstava, ostalo je sve bilo puno. Mislim da su i gledaoci zadovoljni kvalitetom predstava. Odluke žirija su takve kakve su, odluka publike je takva kakva je. Mislim da su svi otišli zadovoljni sa ovog festivala. I mi, kao organizatori, smo izuzetno zadovoljni jer se pokazalo da ima smisla da ovaj festival bude uvod u veliki festival – “Dane Zorana Radmilovića”, istakao je Vladimir Đuričić”, glasi saoptštenje iz Narodnog pozorišta ,,Zoran Radmilović”.