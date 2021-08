,,ELEKTRIČNI ORGAZAM” U ZAJEČARU: Obeležavanje 40 godina karijere

Legendarni beogradski bend ,,Električni orgazam” održaće u Zaječaru jedan od retkih letnjih koncerata, kojim obeležava 40 godina postojanja. Koncert je zakazan za petak 3.septembar i biće održan u bašti Omladinskog centra sa početkom od 21 sat. Podsećamo, bend je prošle godine trebalo da nastupi u Zaječaru, ali je koncert bio odložen zbog epidemiološke situacije.

,,Za nas je Zaječar oduvek bio rokerski grad, jer kada pomislim na Zaječar, prva asocijacija mi je ,,Zaječarska Gitarijada” na kojoj smo sa velikim zadovoljstvom nastupali mnogo puta tokom svih ovih godina. Ipak, jako mi je drago što ćemo u Zaječaru održati i naš samostalni koncert, i to povodom proslave 40 godina postojanja benda. Koristim ovu priliku da pozovem i sve naše fanove iz Bora, Negotina, Knjaževca, Majdanpeka i ostalih okolnih mesta da dođu na naš rođendanski koncert”, poručuje Gile pred koncert u Zaječaru.

Urbana legenda kaže da je bend nastao 13.januara 1980. godine nakon koncerta grupe “Leb i sol” u Domu sindikata, kada su Srđan Gojković Gile, Ljubomir Jovanović Jovec i Ljubomir Đukić Ljuba otišli u boemsku kafanu ,,Mornar” (pošto u to vreme nije bilo kafića) i odlučili da naprave pank bend. Ime ,,Električni orgazam” predložio je Gile, pošto mu je to prvo palo na pamet, želeći da na taj način namerno provocira i šokira tadašnji establišment.

,,Tog dana bili smo na koncertu grupe ,,Leb i sol”. Koncert je bio super, ali to nama, koji smo slušali to što smo slušali, s nabujalom tinejdžerskom energijom, jednostavno nije bilo dovoljno. Hteli smo nešto drugo i posle koncerta smo otišli u kafanu “Mornar”. Bila je, za to vreme jedna uobičajena situacija – nema konobara. Tako je i nastala jedna od naših prvih pesama, ,,Konobar” a te iste večeri nastao je i ,,Električni orgazam””, sećaju se članovi ovog kultnog sastava.

,,Električni orgazam” je u stvari bio napravljen samo za jedan koncert, kako bi nastupio kao predgrupa ,,Hipnotisanom piletu”, bendu u kojem je Gile svirao bubanj, a Jovec gitaru (dakle sami sebi), jer nisu znali ko da im bude predgrupa, a u to vreme je bilo uobičajeno da svaki koncert ima neku predgrupu.

Već na ovom prvom koncertu koji su sredinom juna 1980. godine održali u maloj sali SKC-a izazvali su totalni delirijum i euforiju u publici, i nakon koncerta svima je bilo jasno da od tog trenutka ,,Hipnostisano pile” više ne postoji, a da je ,,Električni orgazam” postao glavni i jedini bend. ,,Čim smo odsvirali taj poznati prvi koncert ,,Električnog orgazma” kao predgrupa ,,Hipnotisanom piletu”, odmah su svi u Beogradu saznali za nas i postali smo bar tu zvezde. Za dva meseca su svi u Jugoslaviji znali za bend”, seća se Gile.

Od tada je prošlo tačno 40 godina, i za to vreme ,,Električni orgazam” je promenio mnogo članova i postava, preživeo i nadživeo nekoliko ratova i država, objavio mnogo antologijskih albuma i pesama, održao mnogo koncerata i mnogo puta podigao veliku prašinu, a bio je i na ivici raspada, ali je opstao, i danas ponosno i uzdignute glave svakako predstavlja jedan od najznačajnijih i najdugovečnijih rok bendova sa ovih prostora.

Ulaznice za zaječarski koncert su u prodaji i mogu se kupiti u Omladinskom centru po pretprodajnoj ceni od 800 dinara, dok će na dan koncerta koštati 1000, ukoliko se ne rasprodaju ranije.

Podsećamo, prethodni koncert bio je rasprodat za svega desetak dana, a mesec i po pre održavanja, ali je morao da bude odložen zbog epidemiološke situacije.

Iako je ranije najavljeno da će sve ulaznice kupljene za ranije datume važiti i za ovaj koncert, odluka je naknadno promenjena, pa se stare ulaznice moraju zameniti u Omladinskom centru za nove najkasnije do srede 1. septembra.