Ekipa Grljana osvojila peto mesto na finalu Seoskih sportskih igara u Vrnjačkoj banji

Veliko finale Seoskih igara Sportskog saveza Srbije u Vrnjačkoj Banji održano je minulog vikenda, a pobednici drugog izdanja ove prestižne manifestacije postali su takmičari iz sela Batkovići kod Priboja. Ukupno 200 učesnika nadmetalo se u malom fudbalu, odbojci, bacanju kamena sa ramena, nadvlačenju konopca, nadvlačenju štapa, poligonu – trčanju preko prepreka, šahu, obaranju ruku, skoku iz mesta i narodnom rvanju.

Izuzetna borba i požrtvovanost u svakoj disciplini, navijanje i podrška saigrača i članova svih ekipa, obeležili su dva dana takmičenja u jednom od najvećih srpskih turističkih centara.

Predstavnik Zaječara, ekipa Grljana dostojno je reprezentovala grad, svoje selo i Sportski savez grada Zaječara, već drugu godinu za redom, bilo je sjajnih rezultata i velike borbe, negde je ponestalo sreće, ali utisak je da su Grljanci ispunili očekivanja i na kraju osvojili 5. mesto. u Srbiji.

Saša Radulović je prvog dana takmičenja osvojio turnir u šahu, u konkurenciji inter i velemajstora i doneo zaječarskoj ekipi jedinu titulu. Sjajni su bili rvači, Andreja Firković je u konkurenciji takmičara do 75 kilograma osvojio 3. mesto, dok je kod rvača preko 85 kilograma Dušan Ristić, posle velike borbe poražen u finalu od predstavnika Sombora. Firković je bio odličan i u skoku u dalj, gde je zauzeo 3. mesto, kao i u poligonu, gde je imao najbolje vreme među muškarcima.

Fudbaleri Grljana su poraženi od predstavnika Kraljeva, ekipe Miločaja 4:2, a iako je dan kasnije utvrđeno da su dres protivnika nosili i neki profesionalci, bila je to mala uteha za Zaječarce, koji su mogli čini se i do finala da je u pitanju bila ravnopravna borba. Odbojkaška ekipa takođe je poražena na startu, od Rudne Glave, posle velike borbe u 3 seta, a tu je evidentno plaćen danak neiskustvu, pošto su ekipe u odbojci bile mešovite i od šest igrača u polju su u svakom momentu morale biti i tri devojke, a dres Grljana su nosile devojčice od 15 i 16 godina. Ipak, bila je to velika škola za njih i sigurno je da će u budućnosti biti mnogo boljih rezultata. Podsećamo, svaka ekipa je pored većine takmičara sa prebivalištem u tom selu, mogla da ima i pet predstavnika sa teritorije grada iz kojeg dolaze, uz obaveznih pet ženskih članova tima.