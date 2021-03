Dušan Bastać: Vreme je za promene – vreme je za nove ljude

Jedan od najpriznatijih zaječarskih lekara, cenjen i poštovan kako u domaćim tako i u međunarodnim stručnim krugovima, kardiolog Dušan Bastać, a koji za sebe kaže da je pre svega slobodnomisleći građanin Zaječara, kandidat je na listi „ Možemo bolje

Bastać je siguran da može puno toga da se uradi i u našem gradu i u celoj državi,ako se oslobodimo straha i otrgnemo opšte uvreženog mišljenja da je sve propalo i da su svi isti. Preduslov za to je, kako kaže da se ponašamo odgovorno i dostojanstveno.

„Kada svojim prijateljima, rođacima ili svim osobama koje su nam drage kažemo. „U tvoje zdravlje” izražavamo svoje najbolje namere. Tada im želimo svako dobro jer zapravo slavimo život koji nas je sve spojio. Da sve to ne bi bile prazne reči i floskule, treba da se ponašamo u skladu sa njima: odgovorno, dostojanstveno i sa ljubavlju i poverenjem otvaramo srce prema svojim voljenim i poštovanim osobama. U želji da ih što duže sačuvamo, sa njima delimo radost i tugu, da pomažemo jedni drugima. To je ono što bih za početak poručio Zaječarcima u nadi da će stvarno prepoznati nužnost da dođe neko novo vreme, oslobođeno od zla, ružnih reči, zavisti, mržnje, jer ovaj život je jedan kratak ograničen put koji proleti kao tren“ kaže Bastać.

„Moramo da budemo svesni da smo međusobno veoma različiti. Neki su više ili manje emotivni, ili smo pak previše racionalni, ali je najvažnije da stojimo iza svojih obećanja i dela, tako da budemo odgovorni kako prema nama samima, tako i prema drugima. Kad kažem “Živi i zdravi bili”, mislim to iskreno i od sveg srca jer su mi svi moji sugrađani dragi i vredni i smatram da smo, vremena koja su uvek bila teška na ovom podneblju, nekako baš tim zajedništvom uspeli da olakšamo jedni drugima, što dokazuje da umemo da budemo jaki u presudnom momentu, jer lakše ćemo se sa problemom izboriti ako smo ujedinjeni u nameri da krenemo napred“ smatra Bastać.

Prema njegovim rečima, rešenje je da se ljudi udruže sa željom da naprave niz „malih pobeda” i ulože ih u temelj jedinstvene, velike pobede koja će dovesti do toga da žive pristojno, pošteno i zajedno planiraju svoj život u Zaječaru i otvorenog uma donose odluke.

Platforma „Možemo bolje“ čiji je Dr Dušan Bastać jedan od kandidata, ima program i konkretne predloge za rešavanje nagomilanih problema, a neki od njih su pitanja zdravstvene zaštite, ekologije i poboljšanje uslova za život na selu.

„U kontaktu sam sa ljudima i u razgovoru sa njima saznajem šta ih muči, te zaključujem da je često stanje u kome se trenutno nalaze moglo biti izbegnuto. Zdravstvena služba mora biti dostupnija za sve! Sada u doba Korone, došlo je do skoro potpunog zatvaranja za korisnika koji godinama plaća zdravstveno osiguranje, a suočavamo se sa nepreglednim listama čekanja, te tako pacijenti ne mogu godinama da dođu na red, dok im se stanje vremenom još više pogoršava“ – ističe Bastać.

Kao veliki problem u zdravstvenom sistemu ističe nedovoljno dobru trijažu, odnosno prijem pacijenata, jer se često pacijenti sa gorućim zdravstvenim problemima stavljaju na liste čekanja i neretko se desi da ne dočekaju samu operaciju ili intervenciju.

„Potrebno je ekstremno angažovanje da bi se pacijentu spasao život, pošto je redovnim putem to gotovo neizvodljivo. U Domu zdravlja, koji bi trebalo da bude pod ingerencijom grada, dolazi do opterećenja zbog premalog broja lekara, koji po propisu svakom pacijentu treba da posvete po 15 minuta prilikom pregleda, gde u rutinski pregled treba da spadaju palpacija trbuha i nogu, merenje pritiska, EKG- pregled, rentgen pluća i srca, koji bi doveli do toga da se pacijenti kod kojih je nalaz normalan ne šalju odmah kod specijalista, već lečenje pacijenta započinje sam izabrani lekar, u opštoj praksi“ kaže Bastać.

On smatra da treba zaposliti lekare koji čekaju na birou rada, a povećanje zaposlenog kadra do olakšalo bi organizaciju rada, jer je anamneza često 90 procenata dijagnoze. Bastać je pohvalio kolege, jer se herojski drže u uslovima u kojima se nalazi zdravstveni sistem.

Ono što po njegovom mišljenju mora biti prioritet u narednom periodu je rešavanje problema aerozagađenja, sa kojim se Zaječar svake zime susreće.

„Moramo da rešimo problem grejanja, jer je neprihvatljivo da se u 21. veku grejemo na ugalj, drva, gume i plastiku i da u vreme grejne sezone ne možemo da dišemo. Grad bi morao da obezbedi ili subvencioniše filtere onima koji nemaju drugu soluciju za grejanje ili da se cena daljinskog centralnog grejanja svede na neki dostupniji iznos. Cene grejanja u Zaječaru, veće su od cena u Beogradu. Dakle treba omogućiti građanima da se priključe na toplane koje su van grada, kako bismo konačno mogli nesmetano da dišemo u vreme grejne sezone. Kraljevica „pluća Zaječara“ je takođe zagađena i zarasla, ona se mora očistiti i nadalje planski održavati“ poručuje Bastać.

Život i rad na selu je takođe jako otežan, kako za odrasle, tako i za decu. To je jedno od pitanja koja moraju da se reše, jer tim ljudima prvenstveno treba zahvaliti što nisu napustili sela i što nas svojim poštenim i požrtvovanim radom hrane.

Na pitanje kakva je atmosfera na ulicama Zaječara, dobili smo citat iz jedne popularne serije: „Naš grad, pust i tužan, kao da je mrtav, a i mi koji kao senke šetamo gradom, ne možemo više da prepoznamo jedni druge“.

„Na žalost to je onaj tamniji deo slike, ali okrenućemo se onom što nas raduje, a to su mladi ljudi na kojima ovaj svet ostaje. Kao što je rekao Ivo Andrić, da se čovek oseća živim ako radi, stvara i voli svet oko sebe. Prijateljstvo i zajedništvo je naša osnovna potreba i težnja, jer smo kolektivna bića, koja uprkos svim različitostima moraju da se bore za očuvanje zajednice bez retorike mržnje, zle kobi, krađe,laži, malverzacija i prevara. Mislim da svi u Zaječaru shvataju da je takva atmosfera nešto što treba da se iskoreni, jer slika prave demokratije ogleda se u tome da smo svi jednaki pred zakonom, a za to se treba boriti“ zaključio je Bastać.