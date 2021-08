“DRUM DUM FEST” RASPISAO KONKURS

Organizatori Drum Dum Festa pozivaju mlade bubnjare, ljubitelje fotografije i sve zainteresovane mlade ljude koji bi želeli biti deo DDF tima. Kako zbog epidemiološke situacije nije bio održan prošle godine, glas ovog festivala čuo se kroz filmsko ostvarenje “Decenija dobrog ritma”.

,,Organizatori Drum Dum Festa počinju sa aktivnostima vezanim za ovogodišnji festival, jubilarni, deseti po redu i koji je trebalo da bude održan prošle godine, ali je zbog epidemiološke situacije i svih neizvesnosti koje je donela pandemija odložen za ovu godinu. Mi smo godinu jubileja obeležili filmom “Decenija dobrog ritma” podsećajući se svih sjajnih trenutaka i divnih ljudi za koje nas vezuje prethodnih devet godina. Film možete pogeldati putem linka u nastavku: https://www.youtube.com/watch?v=bvxFd__loNU&ab_channel=DrumDumFest

Ove godine, sa dobrom nadom da će situacija biti stabilnija i izvesnija, krenuli smo u organizovanje festivala i o programu, kao i svim dešavanjima vezanim za ovogodišnji DDF obavestićemo vas 24. avgusta, za kada smo zakazali druženje sa svima dobro znanim i dragim Markom Đorđevićem, jednim od najboljih bubnjara današnjice. Ali ono što je već od danas aktuelno jesu konkursi koje organizator raspisuje za 2021. U pitanju su konkurs za volontere, konkurs za takmičarski deo “DDF teens” i konkurs za najbolje fotografije “Objektivom kroz muziku Vol.3”.

Učesnici programa DDF kids, odnosno najmlađi bubnjari (do 15 godina) treba da izvedu program po slobodnom izboru, u trajanju do 5 min. Takođe, učesnici takmičarskog dela, DDF teens, treba da izvedu jednu kompoziciju u trajanju do 5 minuta i drum solo u trajanju do 5 minuta. DDF teens mogu koristiti matrice ili izvesti kompoziciju sa bendom. I ove godine organizatori neće naplaćivati kotizacije za učesnike, a troškove dolaska i boravka na festivalu snosi takmičar. Takmičenje je otvoreno za učesnike iz zemlje i inostranstva.

Prijave slati na adresu: ddfkids_ddfteens@drumdumfest.com. Formular možete preuzeti klikom na link OVDE.

Kad je u pitanju Konkurs fotografije “Objektivom kroz muziku Vol.3” bilo bi zanimljivo da u duhu trenutka, učesnici konkursa pošalju fotografije koje su “zabeležile” muziku u “doba Korone”. To, naravno nije uslov, jer je tema kao i uvek muzika, ali je deo našeg razmišljanja o neobičnosti sadašnjeg trenutka. Pristigle radove ocenjivaće priznata imena iz sveta fotografije Foto kluba „Leskovac“.

Tehnički detalji fotografija: JPEG, fotografija mora biti minimalno 3000 piksela po dužoj strani (300 DPI), fotografije ne smeju imati vodeni žig. Uz fotografije na adresu ddf_photo@drumdumfest.com pošaljite i vaše podatke: ime, prezime, mesto odakle dolazite i kontakt.

Organizatori takođe pozivaju i sve zainteresovane mlade ljude koji bi želeli da budu deo DDF tima, da se prijave za volontere tako što će svoje biografije poslati na mejl ddf_volonter@drumdumfest.com i tako ulepšaju Drum Dum Fest 10!” glasi obaveštenje Drum Dum Festa.