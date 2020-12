Dragoslav Pavlović preminuo ispred ZC Zaječar u sanitetskom vozilu čekajući da ga neko pregleda

Pedesetdevetogodišnji Dragoslav Pavlović iz Boljevca preminuo je 19. decembra 2020. ispred Zdravstvenog centra u Zaječaru. Porodica Pavlović tvrdi da u zaječarskom Zdravstvenom centru, pokojnog Dragoslava niko skoro dva sata nije hteo da pregleda, dok je on u komi ležao u boljevačkom sanitetskom vozilu.

Porodica Pavlović iz Boljevca nedavno je ostala bez svog člana, Dragoslava Pavlovića koji je preminuo ispred Zdravstvenog centra u Zaječaru, 19. decembra. Porodica pokojnog Dragoslava tvrdi da tog dana niko od zaječarskih lekara nije hteo da mu pruži pomoć, dok je on ležao u sanitetskom vozilu i skoro dva sata čekao na tehničara koji je trebalo da mu uradi skener glave.

Prema rečima Grančice Pavlović, supruge preminulog, oni su za 40 minuta sanitetskim vozilom iz Boljevca stigli ispred Odeljenja neurologije u ZC Zaječar. Ali, narednih dva sata, tu se događa prava drama. Pokojni Dragoslav ležao je u sanitetskom vozilu koje je pristiglo iz Boljevca, ali u Zaječaru niko ga nije pregledao.

“U 10 sati, 19. decembra mom mužu je pozlilo. Došla je Hitna služba iz Boljevca, lekar, sestra i vozač. On je bio u nesvesti. Boljevački doctor i sestra su ga pregledali i rekli su da ima funkcije rada srca. Pošli smo za Zaječar, mi privatnim kolima, a doktor je krenuo sanitetskim vozilom sa mojim suprugom. Kada smo došli u Zaječar, upućeni smo na Odeljenje neurologije, jer su lekari smatrali da ima moždani udar. Odmah je došlo do rasprave sa dežurnim lekarom, zbog čega Dragoslavu nije smanjen pritisak i da zbog toga ne može da ga primi na odeljenje, a da takođe ne može da ga pregledaju dok mu se ne uradi skener glave.

Neurohirurg je rekao da ne može ništa da preduzme sve dok mu sestra iz Boljevca ne skine pritisak, jer je to njihova dužnost. Sestra iz Boljevca mu je dala inekciju, kada je doktor rekao da mu smanji pritisak. Rekli su da su pozvali tehničara za snimanje i čekali smo ga skoro dva sata. Nekoliko puta je boljevački doktor pitao zbog čega mu ne ukažu neku pomoć, međutim, oni su se raspravljali sa boljevačkim doktorom. Mi smo otišli kolima ispred bolnice, došlo je do rasprave izemđu boljevačkih i zaječarskih lekara, da bismo došli do trenutka da ja zovem policiju, gde su mi rekli da nisu dužni da izađu zbog takvih stvari na teren. Posle sat i 40 minuta došao je tehničar koji treba da uradi skener glave. Međutim, već je bilo kasno. Moj suprug je preminuo. Boljevački doktor pokušao je da mu ukaže prvu pomoć i da ga reanimira, ali je bilo već sve gotovo.

Dragoslav je umro kao životinja, i dalje ga niko od zaječarskih lekara nije primio. Kada je trebalo da se izvuče iz sanitetskog vozila, čak i kada su doktor i sestra iz Boljevca rekli da dva sata treba da leži na odeljenju, gde da ga ostave, oni su rekli da ne znaju gde da ga ostave, a onda je ostavljen u kapelu, a pošto nije umro u bolnici, rekli su da ne može da se radi obdukcija”, rekla je Grančica.

Međutim, iako njen pokojni suprug nije ni pregledan, zaječarski lekari napisali su izveštaj i u izveštaju su naveli uzrok smrti.

“Oni su do detalja napisali “uzroke” smrti mog supruga. Oni ga uopšte nisu pregledali kada smo stigli u Zaječar. Kako je onda znaju šta je uzrok smrti, ako nije ni obudkcija rađena, niti su ga pregledali?”, ističe Grančica.

Ćerka pokojnog Dragoslava, Dijana Pavlović, inače doktor, vratila se iz Nemačke kako bi sahranila oca. Ona kaže da je tako postupila u Nemačkoj gde radi, sa bilo kojim pacijentom, ostala bi bez posla.

“Kada je umro, i kada smo pitali šta ćemo sada s njim, oni su rekli da ne znaju šta će s njim. Otac mi je preminuo zbog neodgovornosti mojih kolega. Bez ikakvog pregleda napisali su razne uzroke smrti, verovatno neznajući da sam i ja lekar, tako da želim da im se “zahvalim”, jer je zbog “ne ukazane” pomoći, čovek je u 59. godini umro. Da sam tako nešto uradila u Nemačkoj, ostala bih bez posla”, kaže Dijana Pavlović, lekar u Nemačkoj i ćerka preminulog.

Porodica Dragoslava Pavlovića ističe da će tužiti zaječarski Zdravstveni centar, kao i lekare za koje smatraju da su odgovorni, jer pokojnom Dragoslavu nije ukazana pomoć pri dolasku iz Boljevca.

Redakcija zajecaronline.com kontatirala je direktora ZC Zaječar dr Miroslava Stojanovića, koji je telefonskim putem rekao da nije upućen u ceo slučaj i da ne zna o čemu se radi.