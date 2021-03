Dragana Rašić: Vlast mora da radi svakodnevno a ne samo pred izbore!

Po starom dobrom običaju Srpske napredne stranke, obećanja i rešavanje problema dešavaju se samo pred izbore. Otvaranje OŠ “Hajduk Veljko” odlagano, da bi je otvorio sam predsednik Aleksandar Vučić, radovi u ulici Ivana Milutinovića prekinuti, pa ponovo započeti kada ih je zvanično otvorio ministar Momirović. To je jeftino sakupljanje političkih poena i nadamo se da narod to dobro vidi, istaknuto je na press konferenciji platforme za Zaječar “Možemo bolje”.

Dragana Rašić, nosilac izborne liste, zaključila je da se niko iz sadašnje vlasti ne bavi potrebama građana, već da državne resurse koriste za lične koristi i političku promociju.

“Na svim terenima na teretoriji grada Zaječara jako intenzivno i voljno izlazi se u susret višegodišnjim željama građana i radi se na rešavanju tih problema. Moje pitanje je zašto se svi ovi problemi nisu rešavali u prethodne četiri godine i baš sada se radi na raznim projektima, a u navedenom periodu se nije dešavalo gotovo ništa. Otvaranje škole “Hajduk Veljko” samo je primer da se o interesu dece i roditelja tu nije brinulo, nego se čekalo da predsednik poseti grad i pompezno otvori školu, kako bi svojim stranačkim kolegama u Zaječaru obezbedio političke poene kod građana. Isti slučaj je i sa posetom ministra Momirovića i radovima u ulici Ivana Milutinovića”, rekla je Rašić.

Ona je navela da su predstavnici platforme “Možemo bolje” osmislili fantastičan način na koji bi mogli da pomognu ljudima i taj sistem nazvali “skupom malih pobeda”.

“Sistem malih pobeda sastoji se u tome da funkcioneri koji su na vlasti budu u konstantnom kontaktu sa građanima i analiziraju njihove probleme. Zadatak je da na dve nedelje obilazimo sve Mesne zajednice na teritoriji Zaječara, saslušaju ljude i njihove problemiei napravi se detaljan plan, sa vremenskom artikulacijom kada će se koji problem rešavati. Na taj način, u mandatu koji traje 4 godine, moguće je rešiti 200 malih problema, odnosno ostvariti 200 malih pobeda. Nadam se da će nam građani ukazati poverenje, da zajedno sa njima ovaj grad vratimo na pravi put, gde će upravo volja građana biti najvažnija u donošenju odluka”, zaključuje Rašić.

Ničić zamenom teza želi da izbegne odgovornost za uništenje grada

Aleksandra Stojanović, portparol platforme “Možemo bolje”, komentarisala je apel odlazećeg gradonačelnika da se u izbornoj kampanji ne lepe plakate, i istakla da se radi o pokušaju gradonačelnika da zamenom teza izbegne odgovornost za uništenje grada i trajnu štetu koja je nastala.

“Ovaj apel dolazi od čoveka koji se, kada je bio u opoziciji, prosto utrkivao sa svojim političkim protivnicima ko će zalepiti više plakata, vođen parolom “gde god nađeš slobodno mesto, ti plakat zalepi”. Odjednom se u takvom čoveku javlja osećaj za estetiku grada i njegova savest proradi. Postoje mnoge bitnije stvari koje ruže naš grad, a mnogo su bitnije od plakata. Ako odemo na Kraljevicu, postavljamo pitanje šta je sa bungalovima koji do dana današnjeg nisu završeni, ko će to ruglo da ispravi? Šta je sa prostorom za Gitarijadu koji 360 i kusur dana stoji prazan i neiskorišćen. Šta je sa eliminisanjem drvoreda, zar to ne spada u narušavanje estetike našeg grada?”, pita se Aleksandra.

Prema njenim rečima, postoje mnogo veći problemi od plakata, koje je gradonačelnik apostrofirao.

“Ko će odgovarati za pljačku građana kroz javno-privatna partnertsva, koja će nam odlazeći gradonačenik ostaviti u amanet. Postoje mnogo bitnije teme i problemi koji ne samo da ruže, nego sistematski uništavaju ovaj grad. Kada sagledamo sve goruće probleme koji muče građane Zaječara, plakat zalepljen na nekom trafou, izgleda zaista potpuno zanemarljivo”, kaže Stojanović.