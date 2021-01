Dragana Rašić: Sve je moguće ako planiramo troškove

Na prethodnoj konferenciji za medije DS-a u Zaječaru, bilo je reči o kašnjenju isplate troškova za prevoz prosvetnim radnicima u Zaječaru. Nakon što su prosvetari najavili tužbe za neisplaćene troškove, Gradska uprava Zaječar počela je isplaćivanje nadoknada za prevoz.

Povodom isplate naknada za prevoz prosvetnim radnicima u Zaječaru, oglasila se i Dragana Rašić, odbornica u lokalnom parlamentu i potpredsednica GrO Demokratske stranke u Zaječaru.

“Sredinom prethodnog meseca signalizirali smo da će se prosvetari okrenuti ponovo tužbama, zato što im ponovo nisu namireni troškovi koje grad duguje. Svi ti putni troškovi su prešli preko leđa građana Zaječara, jer su to i sudski troškovi i troškovi advokata i zatezne kamate i bili su isplaćeni iz gradskog budžeta. Na ime kamate sudskih i advokatskih troškova, prosvetari su morali da isplate još 45.000 dinara preko. Sada vam je jasno o kojoj se cifri radi. Cifre su preko 70, 90, pa i 100 hiljada dinara”, kaže Rašić.

Rašić je poručila da ta količina novca uopšte nije mala i da time mogu da se završe bitnije stvari u gradu.

“Taj novac pomnožite sa ljudima koji rade u prosveti. Dobićete da ta količina novca uopšte nije mala. Tom količinom novca mogu da se zavšre bitnije stvari, nego da se plaćaju trođškovi suda i advokata. Zato je vrlo bitno da razmislimo ko nam u ovom trenutku vodi grad.

Ono što je dobro u čitavoj toj priči jeste da su se odazvali na apel sa pres konferencije, naše pres konferencije koja je održana sredinom prethodnog meseca i da je gradska uprava počela da isplaćuje za prevoz prosvetarima za 2017, 2018 i do aprila 2019. godine. Zamislite sada da mi nismo imali ova dva prethodna turnusa tužbi, zamislite dakle da su bili dovoljno odgovorni da svoje obaveze isplaćuju i izmiruju na vreme. Naravno da bismo imali novac da ga utrošimo na ono što je nama kao građanima grada bitno, a svakako zamislite i podignite to na veći nivo, dakle da ne pričamo samo o prosvetarima već da pričamo kako bismo i gde bismo mogli da ušparamo odgovornim ponašanjem i činjenem i gde bismo mogli još štošta da uradimo za građane ovog grada.

Danas svakako ne bismo onda razgovarali o poplavama kao što su poplave u selu Vražogrnac, već bismo dakle govorili o kompletnoj infrastrukturi, vodovodnoj kanalizacionoj mreži, o asfaltu, dečijim parkićima, o dobro obeleženim ulicama, o pokretanju male privrede, o potrebama ljudi koji na drugačiji način svoje potrebe zadovoljavaju, govorili bismo o nizu socijalnih usluga koje bi bile na taj način uvedene, govorili bismo o jednom gradu koji je pre svega jedan servis svih svojih građana, govorili bismo o odgovornom ponašanju i transparentnom trošenju novca, govorili bismo o saveznicima koje bismo pravili, a ne o neprijateljima o kojima konstantno slušamo od strane SNS – a i gradske vlasti.

Dakle, zamislite kako bi onda grad funkcionisao. Ovo bi zaista bilo mesto gde bi se mladi ljudi vrlo rado vraćali, a ne odlazili glavom bez obzira. Ovo bi bilo mesto koje bi korak po korak izgledalo sve bolje i bolje, a svakako biste dobili jednu odgovornu vlast koja bi znala šta je ono što su potrebe ljudi jer bi sa ljudima pre svega stalno bili u kontaktu. Ako sve to zamislimo ja mogu da vam kažem da su sve te stvari apsolutno moguće, i da ništa od svega ovog nabrojanog nije daleko, sve je to apsolutno moguće dovesti u red i napraviti jednu organizovanu zajednicu, zajednicu koja će pre svega biti po meri čoveka i po meri porodice. Grad kao servis, to je dakle naša platforma i neka budućnost u koju verujemo. Ko smo to mi? To ćete uskoro čuti, a ja svojim imenom i prezimenom garantujem da ono što je naša politička ponuda, neće postojati na ovim izborima jer sam sigurna da možemo bolje, sigurna sam da možemo najbolje”, dodala je Rašić.