Dragana Rašić: Promene su moguće ako u nedelju svi izađemo na birališta

Promene su moguće i desiće se ako u nedelju svi budemo izašli na birališta. Glas za listu broj 6. Možemo bolje je siguran glas protiv Boška Ničića i SNS-a, kaže u intervjuu za Zaječarske VESTI, Dragana Rašić, nosilac izborne liste platforme “Možemo bolje”.

O stavovima koje zastupa, na šta ljudi da obrate pažnju kada odlučuju kome će dati glas, sa kim je moguća saradnja posle izbora, pročitajte u nastavku intervjua.

Da li verujete da je moguće da u Zaječaru dođe do promena?

Da ne verujem da je promena sistema moguća, a samim tim i promena svesti ljudi nikada ne bih ulagala svoje vreme i energiju. Šta je važno za promenu!? Važno je da se oslobodimo floskule: “Svi su isti” Ili još gore: “Mene politika ne zanima”; pa da zajedno krenemo u preko potrebne promene.

Da kreiramo stvarnost po našoj meri, u želji da sistem radi za građane, a ne da sistem služi vlastodršcima. Važno je da svi izađemo na birališta ili bar ogromna većina i ako se to desi sigurna sam da je 28. mart prvi dan velike promene za građane Zaječara.

Smisao delovanja svake političke organizacije jeste dolazak na vlast. Međutim, vlast sama po sebi ne daje nikakve rezultate, ukoliko u nju nije uključeno opšte dobro, kao vrhovna vrednost svakog čoveka koji želi da se politikom i društvom bavi.

Nažalost, ova vlast nema u sebi nikakvu težnju za opštim dobrom i ne misli na potrebe ljudi, Fokusirana je isključivo na svoje sopstvene interese, ubeđujući nas da smo roba na tržištu, roba koja ima istaknutu cenu. Pritom, ta cena je mizerno mala. Ako dođete u situaciju da se vaša građanska moć svede na litar zejtina i kilogram brašna, jasno vam je kako vas vlast vidi. To je ono što bi se u staroj grčkoj nazivalo oruđem koje govori, odnosno robom.

Ne pristajem na omalovažavanje svega što me čini čovekom, i zato sam se u ovu borbu i uključila aktivno, razgovarajući sa ljudima i budeći njihovu ljudskost. Bez obzira kolika je moja moć , kao pojedinca, čvrsto verujem da se na ljude može uticati i da im se može predstaviti bolja budućnost u kojoj je moguće realizovati sve ono u šta su ih godinama vlastodršci ubeđivali da je nemoguće. Ako prepoznaju mlade ljude koji su rešili da žive slobodno, prepoznaće i iskru koju oni nose.

Nazovite me naivnom, ali i mi smo ljudi, baš kao i neki tamo Nemci ili Francuzi, koji žive drugačijim životom koji i mi priželjkujemo. Ti ljudi nisu ni bolji ni vredniji, oni su samo deo uređenog sistema koji smo mi zaboravili, a možda ga nikada nismo ni upoznali.

Na šta bi ljudi trebalo da obrate pažnju kada odlučuju kome će dati svoj glas?

Glas je moć građana! Iako vam se čini da kao pojedinci malo toga možemo da uradimo, podsetiću vas da u zbiru možemo mnogo, i zato je svaki glas na izborima važan! Zato proces donošenja odluke mora biti dobro promišljen. Ako još uvek imate dilemu oko toga kome treba da date svoj glas, pogledajte koliko je ono što političari govore realno izvodljivo.

Ako vam neko kaže, npr. da će za privredu odvojiti 100 miliona dinara; pitajte se kako je i na osnovu čega do te brojke i došao. Da li je ta brojka proizvoljna ili postoji dobro objašnjenje zašto se baš toliki novac treba odvojiti. Takođe, oni koji su se bavili detaljno programom, znaće da pored kritike suparnika u političkoj utakmici, obrazlože na osnovu detaljne analize i planiranja.

Birajte tim! Jedan čovek, ma koliko sposoban i pametan, ne može dovesti do željenih promena i napretka. Iskustvo nas uči da jedan čovek uglavnom vodi samovladi! Nije normalno da u tzv. demokratskom društvu nemate ni jedan grad, kao ni opštinu koja je opoziciona… O parlamentu da i ne govorimo. Zvuči poznato, zar ne?!

Kako motivisati mlade da se uključe u politički život?

Obrazovanje mladih je ključ rešavanja svakog problema. I to ne mislim samo na obrazovanje kroz formalne institucije. U našoj zemlji obrazovanje nije vrednost, nažalost. To vam dokazuje tzv. inflacija diploma. Priznanja sa kojekakvih fakulteta koji besomučno mladim ljudima prodaju maglu. Onoga dana kada budemo odlučili da su nam mladi važni, biće nam važno I njihovo obrazovanje. Mladi ljudi dobro percipiraju društvenu stvarnost , ali su izgubili nadu da nešto mogu da promene. Ubedili su ih upravo oni kojima je vlast i položaj bitniji od njihove budućnosti. Ta slika mora da se menja…

U procesu obrazovanja važno je raditi na razvoju kritičkog mišljenja… Kada su u prilici da kritički posmatraju stvarnost biće i u prilici da se kritički odnose i prema vlasti. Naravno, to nije u interesu vlasti, pa se mladima serviraju drugi sadržaji. Sadržaji koji ne stimulišu razmišljanje, sadržaji koji utupljuju.

U konstantnoj komunikaciji sa mladima pokušavam da dovedem u pitanje njihova uverenja, pokušavam da kroz svoj predmet radim sa njima na razvoju drugog ugla iz koga mogu da pogledaju Svet. Kada bi to bio opšti cilj obrazovanja, verujem da bi na biralištima vrvelo od mladih željnih i uverenih da je promena moguća. O aktivizmu ne bi govorili kroz nekolicinu mladih, već kroz ozbiljnu većinu . Kada bi svoje visoko obrazovane nastavnike videli da dobro žive, putuju, ne bi im bilo teško da zaključe da je obrazovanje važno.

Ipak, i sada ne gubim nadu, jer verujem u njihov zdrav razum i energiju mladosti. Zato ih pozivam da na izbore izađu, dobro promisle i glasaju. Ne dopustite da o vašoj budućnosti odlučuju drugi!

Skoro svi iz opozicije pohvalili su vašu kampanju, kako to komentarišete?

Kampanja platforme „Možemo bolje“ klasičan je primer timskog rada. Profilisali smo se tokom godina uspešnih karijera koje svako od nas vodi, tako da nije bilo teško osmisliti kampanju i biti originalan. Takođe, kada ste sigurni u ono što radite, verujete…kada niste pritisnuti zahtevima velikih šefova, onda ste oslobođeni pritiska, radite i uživate… Ova kampanja je upravo to, uživanje! Razgovori sa ljudima, osmišljavanje spotića, pravljenje pesama…

Sa druge strane, svaki i najmanji delić našeg programa deo je plana i analize. Tačno se zna koliko se za koji plan treba izdvojiti novca, gde se šta može subvencionisati, a gde će se konkurisati za sredstva. Dakle, ozbiljnost na prvom mestu jer to je novac svih nas! U ovo sumorno vreme, mislim da građani prepoznaju „Možemo bolje“ kao nositelje nade, zato su i reakcije naših sugrađana fantastične i zato sam ubeđena da će lista pod rednim brojem 6 biti veliko iznenađenje 28. marta!

U gradu se užurbano rade infrastrukturni projekti poslednjih dana kampanje, da li će to uticati na birače?

Užurbano izvođenje infrastrukturnih radova ovih dana, na teritoriji našeg grada, meni znači samo jedno: Panika! Defile najviših državnih zvaničnika izaziva u ljudima potpuno suprotne reakcije od onih koje vlast želi da izazove. Sve građani vide… i reaguju! Da ilustrujem ovaj primer… U selu Grlište, u razgovoru, kaže mi jedan poljoprivrednik: „Na svim sam ga izborima do sada podržao (predsednika Vučića), ali sada ne mogu… Ako on može da pusti da ovako živimo, da nas Ničić zamajava, onda ni njemu nije stalo do nas! Ništa mi ne znači to što mi da, meni dete pakuje kofere…“ Ovaj primer vam ilustruje svu bespomoćnost običnog čoveka u ovoj izuzetno lošoj političkoj i društvenoj klimi. Ovom čoveku nikakvi asfalti, putevi ni rekonstrukcije neće značiti ništa. A takvih je mnogo…

Ko su mogući partneri za formiranje buduće vlasti, ako rezultati u nedelju budu povoljni?

Kakvi god rezultati bili u nedelju za nas će biti proizvod našeg truda, rada i zalaganja… Zapravo i nema lošeg rezultata… Ovo je mlada priča, koja će rasti… u to sam potpuno sigurna! Ali znam da ljudi, sa druge strane, prepoznaju da je opcija „Možemo bolje“ nesumnjivo opoziciona, i kao takva, jedina je ozbiljna opoziciona opcija na ovim izborima.

Glas za „Možemo bolje“ siguran je glas i protiv Boška Ničića i protiv SNS-a. Zato, molim građane da se prisete prethodnih izbora. Strahujem da bi takva situacija prevare birača opet mogla da se dogodi. Ružna su i tužna ta sećanja, ali je važno da iz iskustva nešto i naučimo. Ako su građani rešeni da žele promenu, onda im izbor neće biti težak. Tim platforme „Možemo bolje“, realni i merljivi program, jasan politički stav, dovoljni su uslovi da njihov izbor, u nedelju bude lista pod brojem 6.

Koja bi bila Vaša finalna poruka biračima?

Poštovani građani, sada je odgovornost na Vama! Pozivamo Vas da zajedno ustanemo iz sivila i ustajalosti, da stanemo u jedan red i pokažemo svima kakav grad želimo. Vrlo je važno da se osvestimo da jedan glas znači mnogo, a da u zbiru glasova, naš glas jeste snaga! Snagom se ne trguje!

Budite hrabri da u nedelju zaokružite prema sopstvenoj volji, uvereni da upravo u tom času radite najvažniju stvar za budućnost svoje dece. Neka ovo budu prvi izbori na koje ćemo izaći ne birajući manje zlo, neka ovo budu izbori koji će vratiti nadu i rešenost da sve što činimo, zaista učinimo boljim.

Zato, u nedelju 28. marta, lista pod brojem 6. treba biti Vaš izbor! Bez dileme i alternative!