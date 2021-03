Dragan Stamenković: Ristoviću se više sviđa SNS i Vučić nego “Montoja i pravednici”

U intervjuu posvećenom predstojećim lokalnim izborima u Zaječaru, prvi na izbornoj listi grupe građana “Montoja i pravednici” govorio je o aktuelnoj vlasti, mogućim scenarijima i političkim paktovima nakon izbora i osvrnuo se na probleme koji muče sve naše sugrađane.

Koji su prioriteti u rešavanju problema ako uđete u vlast?

“Pre svega omogućavanje slobode kretanja građana, poboljšanje ekonomske situacije u gradu i zapošljavanje većeg broja ljudi. U svim evropskim državama normalno je da čovek može da radi i pristojno živi od svoje zarade, a mi smo u situaciji da imamo samo za osnovne stvari, što nije život, već preživljavanje. Zaječar, kao i Srbiju, vode ljudi čije namere nisu iskrene, već su u politici radi ostvarivanja ličnih interesa. To je suština problema”, rekao je Stamenković.

Lider grupe građana “Montoja i pravednici” predstavio je ideju koju je zajedno sa svojim članovima osmislio u vezi sa novcem koji u budžet ulazi putem turizma.

“Naši ljudi iz dijaspore koji ovde dolaze na odmore sve manje to praktikuju. To je veliki problem jer taj priliv novca praktično ne čini bruto domaći proizvod, ali je priliv čist i zbog toga treba napraviti što više sadržaja u kojima bi oni, zajedno sa svim Zaječarcima mogli da uživaju, a samim tim i privukli te ljude da ponovo svoj odmor iskoriste ovde. Naši predlozi su da od Rgotine i Nikoličeva napravimo legalizovana kupališta, da se na Kraljevici napravi karting staza, kros staza i tako dalje. Ovo je samo jedna od naših ideja kako se može “upumpati” dodatni novac u budžet”, zaključio je Stamenković.

Kako Zaječar vidite za 4 godine?

“Pogled na Zaječar kroz 4 godine umnogome zavisi od toga ko će nakon izbora biti na vlasti. Ukoliko SNS na neki način ostvari vlast, a Boško Ničić ostane gradonačelnik, ništa se neće promeniti u odnosu na prethodni period. Postoji i opcija da recimo SNS i Nenad Ristović dobiju po 30%, a onda centrala stranke skloni Boška, a povuče Ristovića na mesto gradonačelnika. Po meni, ovakvim spletom okolnosti Zaječar takođe ne bi dobio ništa. Mnogo bolja varijanta bila bi da opozicija osvoji 30% i da se Nenad Ristović odluči za saradnju sa protivrežimskim opcijama, jer bi u tom slučaju imali jedan dobar parlamentarizam, gde niko samostalno ne bi mogao da donosi odluke,, a tu leži šansa za poboljšanje situacije u gradu”, kaže Stamenković.

Naglasio da je ipak najbolja solucija da protivrežimska opozicija dobije većinu, a da on bude gradonačelnik.

“Ja sam jedini uspešni preduzetnik koji trenutno vodi neku listu. Većina ljudi koji se ovde bave politikom su iz “sektora budžetlija” i oni ne razumeju dovoljno dobro koliko je teško ostatku naroda koji nema sigurne plate iz budžeta na kraju meseca. Kao preduzetnik, ja najbolje razumem situaciju u kojoj se ti ljudi nalaze. Ukoliko opozicija uspe da ostvari pobedu i formira vlast, vidim Zaječar koji će doživeti ekonomski razvoj, jer će budžetom grada upravljati pošteni i odgovorni ljudi”, zaključuje Stamenković.

On je objasnio da se to može postići putem pomoći malim i srednjim preduzećima, kooperacijom sa našim ljudima u dijaspori, ali ne onako kako se to radilo do sada.

“Takva saradnja mora se ostvarivati na drugačiji način nego što je do sada bio slučaj. Praktično se navuče čovek iz dijaspore da uloži svoj novac, a posle ne može ništa da radi. Takođe, mora se brinuti i o zaštiti prava radnika, jer bili smo svedoci toga da vlast “dovuče” neku firmu, a onda oni teraju radnike da rade neke teške poslove, da budu 8 sati na nogama bez neke prave pauze, a sve to za 30 ili 40 hiljada dinara. To je apsolutno neprihvatljivo. Takva zarada dovoljna je da se preživi, a ne da se uživa u životu i to će trajati ako ova vlast ostane i naredne 4 godine.

Ako budete u poziciji, sa kim bi najradije formirali vlast?

“U ovom trenutku, saradnju vidimo najpre sa opozicionim blokom, a tu pre svega mislim na “Možemo bolje” i “Zaokret019”. Naravno, sarađivali bi i sa Nenadom Ristovićem, ali mislim da se njemu u ovom trenutku mnogo više sviđa SNS i Vučić, nego “Montoja i pravednici”, rekao je Stamenković.

Kako biste rešili problem očiglednog iseljavanja stanovništva iz Zaječara?

“Ne postoji način da se zaustavi iseljavanje, osim da se popravi ekonomska situacija u gradu. Ljudi ne žele da ostanu negde, ako ne mogu da žive pristojno. Mlađa populacija takođe sve više odlazi iz grada, studenti se nakon završetka školovanja ne vraćaju jer negde drugde mogu da zarade veći novac i samim tim vode dostojanstven i lep život. Samo vrednim i pametnim radom, boljom organizacijom i poboljšanjem ekonomskog stanja ljudi se mogu zadržati”, zaključio je Stamenković.

Grupa građana “Montoja i pravednici” nastupiće na lokalnim izborima u Zaječaru zakazanim za 28. mart pod rednim brojem 8.