Dragan Stamenković – Montoja: Da preglasamo one koji redovno glasaju za kutiju žele bombona

Lider i nosilac liste grupe građana “Montoja i pravednici” na poslednjoj konferenciji za medije pred izbornu tišinu pozvao je Zaječarce da izađu na izbore u što većem broju i preglasaju vladajuću partiju.

Kako je naveo, vrlo je jasno zbog čega se “ceo Beograd sjatio” u prethodne dve nedelje u Zaječar.

“Zaječarci u nedelju glasaju za to kome će poveriti 60 miliona evra gradskog budžeta na raspolaganje u naredne 4 godine. S jedne strane imamo Boška Ničića, a s druge, kao relevantne opozicione opcije pored nas su Nenad Ristović i “Možemo bolje”. Pozivam sve punoletne stanovnike Zaječara da u nedelju izađu i preglasaju Ničićeve birače, tako da ga jednom zasvagda oteramo iz ovog grada. Meni ostaje da se nadam da će Nenad Ristović nakon izbora pristati na saradnju sa “Možemo bolje” i “Montojom i pravednicima” kako bi se konačno otarasili ovog režima”, istakao je Stamenković.

Prema njegovim rečima, imamo istorijsku šansu da oteramo sa vlasti ljude koji uništavaju naš grad.

“Zaječar je opozicioni grad i to je pokazao na prethodnim izborima, ali je Boško Ničić “prodao” priču. Naši stanovnici po selima, masovno glasaju, potpuno nelogično za pogrešnu opciju. Moramo da ih preglasamo, da preglasamo i one koji redovno glasaju za kutiju žele bombona. To možemo samo zajedno, svaki vaš glas je bitan”, naglasio je Stamenković.

Kako je naveo, trudiće se u ime građana da koliko god je to moguće, izbori budu fer.

“Dao sam sve od sebe i daću sve od sebe i u nedelju da u vaše ime iskontrolišem izborne uslove, da ne bi došlo do krađe. Voleo bih da glasate za “Montoju i pravednike”, ali i ako to nije slučaj, glasajte za opozicione opcije, za “Možemo bolje”, za Ristovića. Nemojte uzaludno potrošiti svoj glas ili ga uopšte ne iskoristiti. Moramo da budemo brojniji od SNS i SPS birača za koje smatram da ne znaju šta rade”, zaključio je Stamenković.